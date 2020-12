I Mac M1 spaccano, Apple è primo costruttore in Giappone

Sono bastati pochi giorni di commercializzazione dei nuovi Mac mini (qui la nostra recensione) con processore Apple Silicon M1 per incrementare le vendite e la quota di mercato Apple in Giappone: ora il colosso di Cupertino è primo costruttore di computer desktop nel Paese del Sol Levante.

Apple aveva anticipato prestazioni e autonomia elevati, in realtà i primi Mac M1 hanno superato abbondantemente le promesse di Apple e anche le aspettative di appassionati e osservatori. Pur essendo il primo processore progettato da Apple per Mac, ed essere impiegato per il momento in macchine di fascia bassa per Apple, M1 ha dimostrato di poter rivaleggiare anche con i processori Intel e AMD di fascia superiore, lasciando così intravvedere futuri modelli ancora più potente e versatili per le macchine di fascia alta attese nel 2021.

L’accoglienza del pubblico e di mercato di Mac mini M1 è stata particolarmente calda per Apple in Giappone. Secondo i primi dati di mercato Cupertino si contendeva con Lenovo la terza posizione nel periodo tra agosto e novembre, con una quota di mercato del 15%. Il balzo nelle vendite è stato rilevato a partire dal 17 novembre, giorno di lancio dei Mac M1, con una quota di mercato Apple in Giappone ora indicata nell’ordine del 27,1%. Se i dati di BCN Retail saranno confermati si tratta di un balzo del 14,4% nella quota di mercato registrato in solamente una settimana di vendite.

Le prossime macchine Apple con processore M1 sono attese nel 2021: le previsioni e anche l’attendibile analista Ming Chi Kuo puntano su nuovi MacBook Pro Apple Silicon con nuovo design per la prima metà del 2021, ma sono in lavorazione anche iMac 24″ e anche un Mac Pro Apple Silicon.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad e Mac sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che è emerso finora sul processore Apple Silicon M1 è riassunto in questo articolo.