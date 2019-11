Mario Kart Tour, in arrivo gare multiplayer in tempo reale

Mario Kart Tour è stato lanciato per Android e iOS il mese scorso, anche se non ha suscitato quel plauso unanime atteso in considerazione dell’importanza del titolo. Parte della responsabilità è dovuta alla mancanza del reparto multiplayer in tempo reale: ora, Nintendo ha confermato tramite tweet ufficiale di voler correre ai ripari. Una fase di beta test multiplayer in tempo reale prenderà il via a dicembre.

I giocatori che saranno in grado di accedere alla fase di beta test multiplayer in tempo reale – si legge nel tweet – solo solo coloro che dispongono di un abbonamento Gold Pass di Mario Kart Tour, che ricordiamo ha un costo di 5 dollari al mese.

Vale anche la pena notare che il prezzo dell’abbonamento Gold Pass è soggetto a modifiche. Quindi, potrebbe diventare più economico o costoso in un prossimo futuro.

Tra gli altri vantaggi di questo abbonamento Gold Pass anche quelli che includono regali d’oro al completamento del tour di gara. Gli abbonati, inoltre, riceveranno anche distintivi in-game speciali da Gold Challenges. Inoltre, quanti si abbonano per la prima volta, riceveranno un periodo di prova gratuito di due settimane per valutare se l’abbonamento vale la pena.

Tutto ciò considerato, sarà possibile testare questa fase di beta multiplayer in tempo reale acquistando un primo abbonamento, così da decidere successivamente se continuare con il pagamento del canone mensile, o meno.

Ricordiamo, quanto al gameplay, che tutti i controlli di gioco si gestiscono con un solo dito sullo schermo, con scorrimenti a destra e sinistra per sterzare, mentre con swipe in alto o in basso si usano gli oggetti. Basta un singolo tap per scagliare l’oggetto selezionato in quel momento. Quando si riesce ad entrare nella modalità frenesia il giocatore avrà a disposizione una scorta illimitata di un oggetto, oltre a una sorta di invulnerabilità, che permetteranno di fare una strage di concorrenti e di riconquistare posizioni in gara.