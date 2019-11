Illustrator come Photoshop: nel 2020 sarà su iPad

L’anticipazione dell’arrivo di Adobe Illustrator per iPad nel 2020 è circolata nelle scorse settimane: la conferma è arrivata con l’annuncio ufficiale ad Adobe Max 2019 dove lo sviluppatore svela la sua visione e i piani per portare il noto software di grafica e impaginazione sui tablet di Apple.

Piani e visione che richiamano molto da vicino quanto già portato a termine da Adobe con Photoshop per iPad, app pubblicata su App Store nelle ore immediatamente precedenti l’annuncio ufficiale, e anche con Adobe Aero per iOS.

Gli esperti Adobe stanno immaginando come portare l’esperienza di Illustrator su tablet partendo da zero, questo per sfruttare appieno le caratteristiche dei dispositivi mobile, a partire dall’interfaccia touch e anche di Apple Pencil.

Come già effettuato per Photoshop per iPad e anche per Aero per iPhone e iPad, Adobe sta collaborando con migliaia di grafici e designer per comprendere come i professionisti possono usare il tablet nel loro processo creativo. Da qui sono emersi 4 punti chiave per Adobe Illustrator per iPad che riportiamo qui di seguito:

Connessione perfetta tra i tuoi dispositivi: tutto ciò che crei in Illustrator può essere salvato su Creative Cloud, il che significa che sarai in grado di creare sul tuo desktop e iPad.

Potenza e precisione: lavora con file Illustrator senza perdere i dettagli e la precisione che ti aspetti da Adobe. Per molti progetti che crei oggi, sarai in grado di iniziare sul tuo iPad e finire sul tuo iPad.

Esperienza intuitiva: stiamo ripensando l’interfaccia per aiutarti a risparmiare tempo e rendere Illustrator più facile e naturale da usare.

Sfrutta l’interfaccia del tablet: trai vantaggio dalla fotocamera e Apple Pencil per portare i tuoi progetti in nuovi luoghi. Ad esempio, puoi scattare una foto di uno schizzo disegnato a mano e Illustrator su iPad ti aiuterà a trasformarlo in forme vettoriali.

Adobe Illustrator per iPad arriva nel 2020: lo sviluppatore prosegue con la collaborazione con grafici e designer di tutto il mondo per continuare lo sviluppo e perfezionare il software prima del rilascio. Attualmente è in corso una beta privata a cui è possibile accedere tramite registrazione.

