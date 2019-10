Mario Kart Tour spacca il record di download Nintendo: 90 milioni in 7 giorni

Dopo Super Mario Run è uno dei giochi Nintendo più attesi di sempre: in solamente una settimana di disponibilità Mario Kart Tour per iPhone e Android straccia qualsiasi record di download dei titoli Nintendo mobile precedenti, superando quota 90 milioni di download.

Interessanti i confronti tra le due piattaforme: Android vince per volumi e numeri complessivi, prevedibile vista la quantità di smartphone del robottino verde nel mondo, ma anche se i download su iPhone e iPad sono quasi la metà, Mario Kart Tour iOS fattura il triplo.

A una settimana dal rilascio in termini di download Mario Kart Tour supera a grande distanza Super Mario Run scaricato 13 milioni di volte e anche Animal Crossing Pocket Camp scaricato 14,3 milioni di volte. Degli oltre 90 milioni di download di Mario Kart Tour, 53,5 milioni sono registrati su Android, mentre 36,5 milioni su iOS.

Ma le differenze in termini di ricavi sono tutte a favore di App Store. Secondo Sensor Tower Nintendo ha fatturato complessivamente 12,7 milioni di dollari, di cui 9,6 milioni pari al 75,5% su iOS, mentre su Android il fatturato è di 3,1 milioni di dollari pari al 24,5%. Le prime tre nazioni in termini di fatturato per Nintendo sono gli USA, il Giappone e la Francia.

Così anche se Mario Kart Tour è il vincitore in assoluto in termini di download dei giochi Nintendo mobile, risulta il terzo in classifica finora per fatturato. Sempre nella prima settimana al primo posto troviamo Fire Emblem Heroes con 28,2 milioni di dollari, seguito al secondo posto da Super Mario Run con 16,1 milioni di dollari.

Mario Kart Tour è disponibile per iPhone gratis da questa pagina di App Store ma prevede acquisti in-app. Invece per i dispositivi Android si scarica da questa pagina di Google Play Store. Tutti gli articoli di Macitynet su Mario Kart Tour sono disponibili qui. Per tutti gli articoli dedicati a iPhone si parte da questa sezione di Macitynet.