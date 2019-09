Mario Kart Tour disponibile: le corse più pazze e divertenti arrivano su iPhone, iPad e Android

L’appuntamento di oggi è atteso da mesi e anni perché finalmente Mario Kart Tour è disponibile su iPhone, iPad e Android, portando così uno dei giochi più famosi, apprezzati e divertenti di Nintendo per la prima volta fuori da una console del marchio su tutti gli smartphone e i tablet.

L’attesa è stata decisamente lunga, a partire dal primo annuncio di Nintendo al lavoro su Mario Kart Tour per iPhone e Android, avvenuto a febbraio del 2018. Sono seguiti gli annunci di alcune caratteristiche del gioco, tra cui la distribuzione gratis sostenuta da acquisti in-app, poi il ritardo che ha posticipato il lancio da marzo fino ad ora e poi con l’annuncio e il rilascio della beta limitata a maggio.

L’app può già essere scaricata da alcune ore praticamente ovunque nel mondo, anche da App Store in Italia: la data ufficiale di arrivo è mercoledì 25 settembre ma, una volta completato il download, molti utenti potrebbero incontrare problemi e non riuscire a iniziare a giocare. Infatti subito alla schermata di avvio di Mario Kart Tour su iPhone appare un messaggio che informa che i server stanno registrando un alto volume di traffico e che le richieste di accesso verranno gestite in base all’ordine di arrivo.

Comunque, nonostante gli iniziali messaggi di server occupati, siamo riusciti a entrare nel gioco già durante la stesura di questo articolo, segno che la situazione si sta normalizzando e che tutti i server sono diventati operativi. In ogni caso, mentre scarichiamo il gioco, è possibile anticipare un passaggio per velocizzare le operazioni non appena sarà possibile giocare.

Infatti per giocare a Mario Kart Tour su iPhone e Android occorre avere un account Nintendo. L’operazione di registrazione può essere fatta direttamente all’interno del gioco, in ogni caso chi non possiede un account Nintendo può crearlo subito partendo dal sito della società, così che poi sarà più rapido da richiamare e iniziare a giocare subito.

Le prime gare di Mario Kart Tour disponibili su iPhone e Android sono ambientate sulla pista di New York dove i personaggi Nintendo più celebri si sfideranno in un percorso che si snoda tra grattaceli, Central Park, Broadway, il Flatiron e altre location celebri della metropoli.

Nel gioco le piste più famose della saga di giochi di Mario Kart si alternano a quelle nuove ambientate in varie location nel mondo che si alternano ogni due settimane, accompagnate anche da personaggi speciali. Per le gare delle prime due settimane a New York avremo a disposizione anche una versione di Mario musicista e la fascinosa Pauline che arrivano da Super Mario Odyssey.

Tutti i controlli di gioco si gestiscono con un solo dito sullo schermo, con scorrimenti a destra e sinistra per sterzare, mentre con swipe in alto o in basso si usano gli oggetti. Basta un singolo tap per scagliare l’oggetto selezionato in quel momento. Quando riusciremo ad entrare nella modalità frenesia avremo a disposizione una scorta illimitata di un oggetto, oltre a una sorta di invulnerabilità, che ci permetteranno di fare una strage di concorrenti e di riconquistare posizioni in gara.

Bisognerà mettere alla prova il titolo per stabilire se i nuovi controlli touch creati da Nintendo per i dispositivi mobile saranno in grado di reggere il confronto con joypad e pulsanti dedicati delle console, in caso contrario c’è il rischio concreto di vanificare gran parte del divertimento e della soddisfazione che hanno reso celebri i vari titoli di questa saga per console Nintendo.

Come in ogni gioco di Mario Kart dobbiamo cercare di ottenere i migliori risultati in gara per conquistare stelle e megastelle, in questo modo la nostra posizione migliorerà nelle classifiche mondiali e potremo anche collezionare nuovi piloti, kart, deltaplani, distintivi e altro ancora. Naturalmente sta a noi scoprire le migliori combinazioni di piloti, veicoli e deltaplani per raggiungere i risultati migliori in ogni gara. Oltre alla corse tradizionali ci saranno sfide bonus in cui l’obiettivo non è necessariamente arrivare primi, ma in cui dovremo vedercela contro alcuni dei nemici storici di Mario e soci.

Mario Kart Tour è disponibile per iPhone (almeno iOS 10) e Android dalla versione 4.4 in poi. Il gioco pesa poco meno di 200 MB e può essere giocato a partire da iPhone 5s e iPad mini 2 e modelli successivi, oltre che su iPod touch.

Mario Kart Tour è disponibile per iPhone gratis da questa pagina di App Store ma prevede acquisti in-app. Invece per i dispositivi Android si scarica da questa pagina di Google Play Store. Tutti gli articoli di Macitynet su Mario Kart Tour sono disponibili qui. Per tutti gli articoli dedicati a iPhone si parte da questa sezione di Macitynet.