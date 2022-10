Mark Gurman, nuovi prodotti Apple a ottobre e niente touch ID per iPhone 15

Apple ha in cantiere nuovi modelli di iPad Pro, Mac e Apple TV; alcuni di questi prodotti dovrebbero essere presentati entro fine ottobre ma è improbabile che Cupertino abbia intenzione di predisporre un evento dedicato (i prodotti verranno con probabilmente annunciati con dei comunicati stampa).

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, spiegando che la presentazione di iPhone 14 del mese scorso sarà probabilmente l’ultima grande presentazione di quest’anno, lasciando supporre che nuove varianti di iPad, Mac e Apple TV saranno annunciate con dei semplici comunicati stampa, conferenze stampa e aggiornamenti dell’Apple Store Online.

La scorsa settimana Gurman aveva indicato come “altamente probabile” l’arrivo prima della fine dell’anno di nuovi iPad Pro da 11″ e 12,9″, di nuovi MacBook Pro da 14″ e 16″ e Mac mini con chip M2; il redattore di Bloomberg ha anche riferito come “vicino” l’arrivo di una Apple TV con chip A14 e 4GB di memoria RAM, indicando il possibile lancio prima della fine dell’anno.

Cambiando del tutto discorso, Gurman ha anche riferito che Apple avrebbe testato negli ultimi anni il Touch ID sotto il display ma a suo dire non è qualcosa che vedremo con iPhone 15 o altri iPhone top di gamma nel prossimo futuro. Il redattore di Bloomberg immagina un nuovo iPhone SE con il Touch ID laterale ma riferisce di non avere sentito nessuna indiscrezione di qualcosa che sia effettivamente in cantiere.

Altra chicca riferita nella newsletter di Gurman è che Apple starebbe testando funzionalità di tracciamento del sonno per l’HomePod (non è chiaro a quale modello si fa riferimento) ma ammesso che arriverà davvero, questa funzione non sarà disponibile presto.x