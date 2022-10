Come duplicare l’Apple Watch su iPhone

Una novità permesse da iOS 16 e watchOS 9 è il mirroring per Apple Watch: in altre parole la possibilità di controllare l’Apple Watch dall’iPhone, sfruttarlo allo scopole funzioni assistive del telefono, come per esempio “Controllo interruttori”, una opzione che in alcuni ambiti (es. per dimostrazioni) e per alcuni utenti con difficoltà motorie o visive potrebbe essere interessante.

Con la duplicazione di Apple Watch, è possibile controllare Apple Watch utilizzando le funzioni assistive di iPhone, come il Controllo vocale e il Controllo interruttori, e utilizzare input come comandi vocali, azioni sonore, tracciamento della testa o interruttori esterni pensati per iPhone invece di toccare lo schermo di Apple Watch.

Di seguito, vediamo come si fa, tenendo conto che l’opzione in questione funziona solo con Apple Watch 6 e seguenti

Aprite Impostazioni su iPhone e selezionate Accessibilità Da qui selezionate la voce “Duplicazione Apple Watch” quindi attivate “Duplicazione Apple Watch”. Lo schermo di Apple Watch viene duplicato su iPhone ed a questo punto possibile utilizzare i gesti sull’immagine duplicata.

Lo schermo di Apple Watch viene a questo punto duplicato su iPhone; è possibile utilizzare i gesti sull’immagine duplicata: Scorrere (verso l’alto o verso il basso), Scorrere tra una schermata e l’altra (scorrendo verso sinistra o verso destra), Premere la Digital Crown (premendo il tasto tasto laterale sullo schermo), usare Siri (tenendo premuta la Digital Crown sullo schermo).

La funzionalità di duplicazione di Apple Watch è disponibile su Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 7 e Apple Watch Series 8.

