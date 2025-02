Mark Zuckerberg cambia look ma l’operazione simpatia fallisce

Pubblicità

Il fondatore di Facebook non è mai sembrato troppo simpatico e, soprattutto dopo lo scandalo di Cambridge Analitica si è trovato ad affrontare problemi “reputazionali”: ha provato in tutti i modi a farsi amare dal pubblico e da qualche tempo Zuckerberg ha anche cambiato look, ma i suoi sforzi a quanto pare servono a poco.

Sia Mark Zuckerberg, sia Elon Musk continuano a essere poco graditi, secondo quanto riporta un sondaggio del Pew Research Center. Il CEO di Meta e di Tesla sono visti negativamente dalla maggior parte degli intervistati (5.086 adulti). Le sensazioni a favore di Musk sono leggermente migliori (54% di opinioni sfavorevoli), mentre Zuckerberg (qui i dettagli) non è evidentemente simpatico a pelle, con ben il 67% delle persone che lo percepiscono come “antipatico”.

Come accennato, da tempo Zuckerberg sta curando la sua immagine, mostrando un look più giovanile rispetto a prima, con un taglio di capelli leggermente spettinato (via la frangetta corta ispirata, si dice, a Giulio Cesare). Ultimamente indossa catene d’oro, magliette nere tipo rapper o felpe di brand come Maverick Rancher e Alexander McQuen (al posto della t-shirt grigia d’ordinanza con la quale si è fatto vedere per anni), una sorta di metamorfosi da nerd impacciato a icona di stile.

L’operazione “simpatia” non riguarda solo il look ma anche il modo di porsi sui social dove condivide passioni come ad esempio quella per il jiu jitsu brasiliano, arte marziale che l’avrebbe aiutato a rimettersi in forma, la stessa disciplina nella quale Elon Musk voleva sfidarlo pubblicamente tempo addietro.

Gli americani sembrano ad ogni modo aver capito il “gioco” di Zuckerberg, riconosciuto l’operazione di marketing e il sentimento generale è tutt’altro che lusinghiero per il padrone di Instagram e Facebook. È proprio il caso di dire che l’abito non fa il monaco, o come dice la scrittrice e illustratrice statunitense Jaramillo Palacio: “Non sforzarti di risultare simpatico. Si nota sempre, e questo non è simpatico”.

