Nothing Phone 3a e 3a Pro a nudo prima del lancio

Non è ancora ufficiale, ma la serie Nothing Phone 3a è ormai quasi completamente svelata: si tratta di due terminali, Nothing 3a e Nothing Phone 3a Pro, che stanno per fare il loro debutto sul mercato Android.

Per la prima volta, il design completo di questi dispositivi e le specifiche principali sono trapelate grazie a numerose immagini pubblicate da Android Headlines, che mostrano ogni dettaglio da diverse angolazioni, comprese alcune parti dell’interfaccia utente che, quando si parla di Nothing, è sempre un punto fondamentale.

Questa fuga di notizia conferma anticipazioni già diffuse a gennaio, in vista dell’evento di lancio ufficiale previsto per il 4 marzo prossimo. Entrambi i modelli sono alimentati dal chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, che promette buone prestazioni a fronte di una una gestione efficiente dell’energia.

Dal punto di vista delle opzioni di memoria, il Nothing 3a offre due varianti: una con 8 GB di RAM e scelta tra 128 GB o 256 GB di storage, mentre il modello Pro è disponibile esclusivamente con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

La principale differenza tra i due dispositivi riguarda il comparto fotografico. Entrambi montano tre sensori sul retro: un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo da 50 MP.

Tuttavia, il modello Pro si distingue per uno zoom ottico 3x e uno zoom digitale fino a 60x, mentre il Nothing 3a standard offre uno zoom ottico 2x e digitale fino a 30x. Sul fronte, la fotocamera del Nothing 3a vanta un sensore da 32 MP, contro i 50 MP presenti sul modello Pro, garantendo così selfie di qualità superiore.

Altre specifiche comuni includono una batteria da 5.000 mAh, un display da 6,77 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, supporto per Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 e Android 15 preinstallato.

Anche le dimensioni sono simili per entrambi i modelli: il Nothing 3a misura 163,52 x 77,5 x 8,35 mm con un peso di 201 g, mentre il modello Pro ha dimensioni quasi identiche, 163,52 x 77,5 x 8,39 mm, ma pesa 211 g.

Secondo la scheda tecnica, entrambi i dispositivi raggiungono la carica completa in soli 56 minuti, con il 50% di batteria che si raggiunge in appena 19 minuti. Ancora, i display hanno tecnologia AMOLED LTPS, con una densità di 387 ppi e risoluzione FHD+, con una luminosità di picco di 3.000 nits e una luminosità esterna di 1.300 nits.

Per quanto riguarda i prezzi, non sono ancora stati confermati, ma si ipotizza che Nothing possa mantenere i livelli di lancio della precedente serie Nothing Phone 2a, che era stata introdotta a 349 dollari per il modello base e 399 per la versione Plus.

