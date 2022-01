Mascherine Medisana, qualità tedesca, solo 73 cent spedite subito

Se non avete trovato qui, nel nostro articolo che vi elenca le mascherine che arrivano domani, quella che fa per voi su Amazon arrva un’offerta di Medisana che vi dà la possibilità di comprare mascherine di alta qualità a questo prezzo anzi meno 73 cent l’una.

Si tratta di mascherine con clip per il naso regolabile, comode da indossare e sicure per proteggersi al meglio dal virus. Sono a prova di umidità, non tossiche naturalmente, e non irritanti, permettendo una percentuale di filtrazione del 99% delle particelle nel’aria.

Queste mascherine sono di produzione nazionale TÜV Rheinland ha testato e premiato con “Alto” da Stiftung Warentest nei criteri di prova “Comfort di respirazione” e “Effetto filtro per particelle di aerosol”

Hanno tutte le cerficazioni necessarie: testato e conforme alla norma EN 149:2001 + A1:2009; Regolamento (UE) 2016/425 per i dispositivi di protezione individuale – 99,87% di efficienza di filtrazione batterica. Testato da TÜV per l’efficienza di filtrazione batterica (BFE) secondo la norma EN 14683:2019+AC:2019

Medisana è un grande nome che 35 anni si impegna per la salute delle persone. Sviluppa, commercializza e vende prodotti nelle categorie salute mobile, monitoraggio della salute, sport, benessere, terapia, casa sana e cura personale per consumatori attenti alla salute in tutto il mondo. Tra i suoi prodotti sistemi per la misurazione della pressione sanguigna, della composizione corporea, ai termometri per la febbre e ai misuratori della glicemia e così via.

Lew mascherine sono in confezioni da 25 e costano 18,75 €. Quindi ciascuna costa 75 centesimi. La spedizione è immediata; arrivano dopodomani in gran parte d’Italia

