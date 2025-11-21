Matter 1.5 gestisce telecamere, serramenti e funzioni energetiche avanzate

Mentre i precedenti aggiornamenti (1.4.1 e 1.4.2) erano focalizzati su qualità e sviluppatori, l’ultima versione Matter 1.5 rappresenta un grande balzo per lo standard universale della casa smart: infatti in un colpo solo migliora alcune tecnologie di base e allo stesso tempo amplia il supporto ad alcuni dei dispositivi e delle funzioni più richieste in assoluto dagli utenti.

Preparatevi alle telecamere Matter

La novità principale di Matter 1.5 è senza dubbio il supporto alle telecamere: quelle certificate Matter sono in grado di effettuare streaming audio e video in diretta tramite WebRTC, tecnologia open source ampiamente rodata e diffusa per le comunicazioni in tempo reale via browser e Internet.

Ciò significa che saranno in grado di gestire la comunicazione bidirezionale, mentre l’accesso sia locale che remoto avviene tramite i protocolli standard di rete STUN e TURN. Non solo: le specifiche supportano configurazione multi-stream, controlli PTZ pan, tilt e zoom, zone di rilevamento, privacy, oltre a opzioni di archiviazione video flessibili (locali o nel cloud), sia per la registrazione continua che basata su eventi

Vantaggi per utenti e costruttori

Con Matter 1.5 gli utenti avranno maggiore libertà di acquistare e combinare una gamma ancora più ampia di telecamere di costruttori e fasce di prezzo diversi. Il nuovo standard permette ai produttori di creare e certificare telecamere Matter senza la necessità di dover sviluppare API e integrazioni personalizzate. Allo stesso tempo i marchi possono creare dispositivi interoperabili continuando a innovare con le proprie app e servizi.

Matter 1.5 domina serramenti e serrature di ogni tipo

Il supporto Matter nella versione 1.5 si amplia per includere anche tapparelle, tende, tende da sole, cancelli e porte da garage. I costruttori, grazie al design modulare e semplificato, possono gestire diversi tipi di movimento (scorrevoli, rotanti, apribili e così via), configurazioni varie per pannelli singoli, doppi e meccanismi nidificati. Tutto ciò significa che gli utenti avranno un controllo ancora più flessibile e coerente dei serramenti e delle serrature tra app ed ecosistemi diversi.

Sensori del terreno

Grazie al supporto per i sensori del terreno che rilevano l’umidità e in alcuni casi anche la temperatura, con Matter 1.5 per gli utenti sarà più facile mantenere in salute prato, giardino e anche piante da interno. I sensori del terreno possono essere abbinati a dispositivi di irrigazione e valvole idriche per creare sistemi smart e risparmiare acqua.

Gestione Energetica avanzata

Con Matter 1.5 i dispositivi della casa smart possono scambiare tra loro informazioni sui prezzi dell’energia, tariffe e anche sull’intensità di carbonio della rete in tempo reale. Migliora il modo in cui i dispositivi misurano e segnalano il consumo di energia, con possibilità di gestire tariffe complesse e variabili, con monitoraggio accurato di consumi e costi.

La casa smart potrà così regolarsi in automatico in base alle preferenze dell’utente, alle tariffe oppure secondo i requisiti normativi, con integrazione dei dati provenienti da pannelli solari e accumulatori domestici.

Matter e auto elettriche

L’ampliamento di dispositivi e funzioni di Matter 1.5 include anche le funzioni di segnalazione dello stato di carica dell’auto elettrica e della ricarica bidirezionale. Secondo la Connectivity Standard Alliance CSA Matter 1.5 è già pronto per supportare i futuri requisiti dell’Unione Europea per le tecnologie veicolo – rete e la condivisione dell’energia.

Il lavoro può già iniziare

La CSA ha già reso disponibili le specifiche tecniche, il kit di sviluppo per creare software SDK e anche gli strumenti di test: i costruttori e gli sviluppatori possono già iniziare a lavorare sui dispositivi e le funzioni resi possibili da Matter 1.5.

