Samsung vende un clone della Magic Keyboard di Apple

Samsung ha presentato una nuova tastiera e ancora una volta i designer del colosso sudcoreano si ispirano ai prodotti di Cupertino. Questa periferica di input è compatta, senza tastierino numerico e si presenta con un colore che ricorda il grigio siderale dei prodotti Apple.

Oltre alla fila superiore di tasti funzione, con controlli per regolare luminosità, gestire la riproduzione di elementi multimediali, alzare/abbassare il volume, ecc., anche la disposizione dei tasti freccia è molto simile a quella delle tastiere Apple.

La tastiera di Samsung si chiama Smart Keyboard, negli USA è venduta 109,99$ e non ha retroilluminazione (un elemento che l’azienda sudcoreana avrebbero potuto sfruttare per differenziare il suo prodotto rispetto al dispositivo Apple).

Niente batteria ricaricabile né sblocco Touch

La Smart Keyboard di Samsung sfrutta la tecnologia Bluetooth 5.4 e non integra la possibilità di collegamenti via USB. Per l’alimentazione si appoggia a una tradizionale batteria CR2032 (non è presente una batteria ricaricabile agli ioni di litio come nella tastiera Apple).

Il sito Sammobile riferisce che Samsung ha incluso due tasti speciali: il primo è DeX, funzionalità desktop per smartphone e tablet dello stesso brand che permette agli utenti di lavorare su desktop collegando il proprio dispositivo mobile (smartphone o tablet) a un dispositivo di visualizzazione esterno (TV o monitor) o a un PC.

Il secondo tasto speciale, a destra di Alt, è dedicato all’Intelligenza Artificiale, probabilmente alla stregua del tasto Copilot integrato a partire dalla prima generazione di PC Surface con AI a bordo, quelli destinati alle aziende, pulsante utile per richiamare funzionalità di intelligenza artificiale, un tasto che si comincia a vedere su alcuni dispositivi al posto di CTRL a destra nel tradizionale layout.

Il tasto Fn è a destra di Ctrl (sulla Magic Keyboard di Apple, il tasto Fn è a sinistra e Control è alla destra di quest’ultimo). Le dimensioni sono: 280,3×111,5×4x3mm e il peso è di 218,4g.

Per le novità Samsung si parte da questa pagina, invece gli articoli dedicati ad Apple sono nella sezione dedicata di macitynet.