Allarme truffa Black Friday, ti svuotano il conto se non fai queste azioni subito: rischi di perdere più di 1.000 euro

In occasione del Black Friday le truffe possono essere dietro l’angolo, è bene prestare la massima attenzione, altrimenti si rischia di perdere tanti soldi.

Il “Black Friday” è ormai diventato un’iniziativa che viene portata avanti da tantissime aziende anche in Italia, volta a facilitare chi ha intenzione di fare acquisti, o magari ha rimandato più volte lo shopping a causa dei costi elevati. L’idea di poter procedere a un costo più basso non può che essere allettante, anche se può esserci comunque chi è in difficoltà e deve cercare di tenere a bada le spese visto che siamo ormai verso la fine del mese.

Le proposte che sembrano allettanti sono quindi tante, di ogni genere, al punto tale che può diventare difficile districarsi tra queste e ci si ritrova costretti a fare una scelta puntando su qualcosa che ci interessa maggiormente e che magari abbiamo desiderato a lungo. È comunque consigliabile agire con cautela se non si vuole andare incontro a brutte sorprese di cui poi ci si potrebbe pentire amaramente.

Black Friday e rischio truffa: occhio ai pericoli in agguato

Comprare piace a tutti, inutile negarlo, se abbiamo la possibilità di farlo a un costo ridotto rispetto a quello di listino inevitabilmente ancora di più. E in occasione del “Black Friday” le opportunità non mancano, ma è importante sapersi districare al meglio tra le varie soluzioni disponibili in modo tale da non andare incontro a conseguenze anche gravi.

In casi simili sono in tanti a puntare sullo shopping online, ritenuto il più conveniente, anche se non sempre si sa bene con chi si ha a che fare, per questo può esserci purtroppo anche il rischio concreto di perdere i soldi spesi. I numeri parlano chiaro, rappresentano sempre una cartina al tornasole decisiva della situazione attuale, visto che ci consentono di capire come si sentano molti italiani in questo periodo: il 60% delle persone che hanno preso recentemente parte a un’indagine condotta da Dynata per Revolut, ha detto infatti apertamente di essere insicuro in merito a quello che potrebbe succedergli se dovesse procedere con un acquisto.

Non solo, addirittura l’11% dei cosiddetti “boomer” ha perso oltre 1.000 euro con le truffe online. Non va però molto meglio nemmeno tra i più giovani, quelli che dovrebbero saper capire con chi hanno a che fare: il 12% di loro, infatti, in passato ha perso 1.000 euro proprio in occasione del Black Friday.

Provare ad agire cercando di ridurre il più possibile gli errori in un’ottica preventiva non può che essere la strada da seguire. Il 62% delle persone che ha preso parte all’indagine ha infatti confermato di avere deciso di comprare solo da siti web o app affidabili, quasi 4 su 10 (il 37%) evitano i link contenuti nelle email o le pubblicità sui social, e quasi 3 su 10 (il 27%) si preoccupano di controllare l’URL per capire se sia qualcosa di poco “pulito”.

Ci sono però alcuni piccoli stratagemmi da seguire se vogliamo davvero ridurre la possibilità di incorrere in problemi. È innanzitutto importante verificare l’URL dei siti così da avere la garanzia che sia autentico prima di procedere con un acquisto e sapere a chi si stanno dando i nostri soldi. È consigliabile tenersi alla larga da social e siti che hanno una storia recente, poco importa se hanno recensioni positive, potrebbero essere stati creati ad hoc ma sono in realtà aziende che non esistono.

Si può essere poi naturalmente attirati da prodotti costosi in offerta, ma se lo sconto è eccessivo è facile ritenere che possa trattarsi di qualcosa di poco losco. Massima attenzione poi quando si ricevono email da mittenti sconosciuti, specie se hanno errori di ortografia, mai cliccare sul link se non ne siamo certi, i malintenzionati potrebbero in questo modo entrare in possesso dei nostri dati personali.