Maxon annuncia Cinema 4D R23

In occasione dei live virtuali “3D Motion and Design” e “IBC 2020 Conference”, Maxon ha annunciato la disponibilità di Cinema 4D Release 23 (R23).

La nuova versione del software 3D offre miglioramenti ai flussi di lavoro per l’animazione e le UV, nuovi strumenti per l’animazione dei personaggi e l’integrazione della tecnologia Magic Bullet Looks. L’introduzione del nuovo sistema dei Nodi di Scena offre in anteprima le prestazioni che gli utenti possono aspettarsi dagli sviluppi futuri del software. Gli sviluppatori di plugin apprezzeranno l’aggiornamento a Python 3; il produttore spuega che le pipeline creative beneficeranno dell’inclusione delle funzionalità di import/export USD e degli aggiornamenti per la gestione dei formati FBX e OBJ. La R23 è già disponibile per i titolari di abbonamento ed è disponibile sotto forma di upgrade per i titolari di licenza permanente.

Tra le novità della R23, nuovi strumenti per l’Animazione dei Personaggi, inclusi i nuovi workflow Risolutore Personaggio e Delta Mush, oltre alla nuova Gestione Pose e ai nuovi preset Toon Rig e Face Rig. Sono presenti Workflow per l’Animazione con keyframing migliorato, filtri per la Timeline e la Gestione Attributi e altro ancora.

L’ntegrazione di Magic Bullet Looks conente di applicare in modo facile uno degli oltre 200 look cinematografici predefiniti, importare LUT o lavorare con gli strumenti per la correzione colore, la granulosità, l’aberrazione cromatica e altro ancora. I Nodi di Scena permettono esplorare in anticipo le distribuzioni massicce e la modellazione procedurale in vista degli ulteriori sviluppi al motore di base di Cinema 4D.

Sul sito di Maxon è presente l’elenco completo delle nuove funzionalità e le indicazioni con le varie opzioni di aggiornamento. Cinema 4D R23 è disponibile per macOS e Windows. I prezzi parton da 60,90 euro-mese (utente singolo, piano annuale). Il requisito minimo su Mac è macOS 10.14 o superiore (Maxon consiglia macOS 10.15 Catalina).