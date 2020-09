La produzione di Apple A14X per iPad e MacBook inizia nel quarto trimestre

Apple ha già annunciato alla WWDC 2020 di giugno che i primi Mac con Apple Silicon arriveranno entro la fine dell’anno: ora arriva un’altra conferma dall’universo dei fornitori che indica l’inizio produzione presso le fabbriche TSMC di Apple A14X entro il quarto trimestre di quest’anno.

Naturalmente già da mesi Apple e TSMC lavorano su questi processori, quindi l’indicazione è da intendersi per l’inizio della produzione di A14X su scala industriale in grandi volumi. Lo scorso anno TSMC ha investito 25 miliardi di dollari nella tecnologia e processo di produzione a 5 nanometri, un investimento che molti ritengono fondamentale non solo per mantenere il primato in questo settore, ma anche per continuare a essere il produttore esclusivo di processori per gli ingenti ordinativi di Cupertino.

Da anni si prevede che i processori Apple A14 destinati agli iPhone 12 saranno i primi al mondo costruiti con processo a 5 nanometri. La variante A14X destinata ai nuovi iPad e anche per i primi portatili Apple Silicon di quest’anno, sarà realizzata con la stessa tecnologia ma con un numero di core superiori. In particolare gli A14X indicati internamente con il nome in codice Tonga dei MacBook sono attesi con 12 core, di cui 8 core ad alte prestazioni e almeno 4 core ad alta efficienza. Secondo Bloomberg Cupertino sta lavorando su almeno tre processori Apple Silicon per Mac.

Sempre stando alle anticipazioni che provengono da Taiwan Apple e TSMC raggiungeranno un volume di produzione stimato di 5.000-6.000 wafer al mese, stando a quanto segnala DigiTimes. Tra le prime macchine Apple Silicon sono attesi un ultra leggero MacBook 12 con super autonomia indicata tra 15-20 ore e anche un MacBook Pro 13”, mentre sembra ci sarà da aspettare il 2021 per il primo iMac Apple Silicon. Sempre per il prossimo anno è atteso l’arrivo di un nuovo iPad Pro con schermi mini LED.

Non è invece ancora chiaro quando Apple presenterà i primi Mac Apple Silicon: secondo alcuni Cupertino potrebbe svelarli già all’evento del 15 settembre annunciato nelle scorse ore, invece secondo altri occorrerà attendere l’evento di ottobre dedicato ai nuovi iPhone 12. Tutti gli articoli che parlano di Apple e TSMC sono disponibili ai rispettivi collegamenti.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad, Mac e Apple Watch sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere sulle prossime versioni di iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e Apple Watch 7 è riassunto negli approfondimenti di macirtynet ai rispettivi collegamenti.