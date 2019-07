Maxon ha annunciato il nuovo Cinema 4D 21 al SIGGRAPH 2019

Maxon ha presentato Cinema 4D Release 21 (R21) la nuova versione del noto software 3D per la modellazione, l’animazione e il rendering 3D.

La Release 21 introduce nuove funzionalità, tra cui un sistema di Tappi e Smussature completamente rinnovato, nuove Forze dinamiche per i Campi, miglioramenti alla velocità dell’interfaccia e una più ampia integrazione con le più diffuse tecnologie hardware e software.

La R21 vede anche introduzione dell’iniziativa “3D for the Whole World” con l’intento di porre questo software 3D professionale “alla portata di ogni aspirante artista”. Ciò include la disponibilità di una versione unica di Cinema 4D, una maggior efficenza nell’installazione e nella concessione di licenze e prezzi low-entry per gli abbonamenti.

David McGavran, CEO di dell’azienda di Friedrichsdorf (Germania), riferisce il motto “3D for the real world” non è solo un semplice slogan, ma il modo con cui Maxon si approccia al mercato e allo sviluppo dei propri prodotti. “Con la R21 abbiamo rivisto sostanzialmente ogni aspetto di come i nostri clienti scelgono, scaricano, acquistano, concedono in licenza e gestiscono Cinema 4D”, spiega McGavran. “La disponibilità di una versione unificata di Cinema 4D ci permetterà di concentrarci sullo sviluppo di una straordinaria soluzione 3D. Le opzioni in abbonamento sono molto interessanti e garantiscono agli utenti in tutto il mondo la possibilità di accedere facilmente alle tecnologie 3D più aggiornate”.

A questo indirizzo l’elenco completo delle novità di Cinema 4d R21. L’applicazione sarà disponibile a inizio Settembre 2019. I piani in abbonamento partono da 60,99 euro l’anno per utente singolo, prezzo che comprende: Cinema 4D, Cineversity e Team Render. La versione con Redshift costa 85,39 euro l’anno. A questo indirizzo l’offerta completa con tutti i piani.