Boom dei servizi Apple, ora valgono 11,46 miliardi

I risultati fiscali Apple appena presentati, in effetti, avevano anticipato il dato: i servizi della Mela, tra i quali rientra anche Apple Music, valgono davvero una fortuna per Cupertino. Secondo un ultimo rapporto diffuso in queste ore, proprio questi servizi Apple hanno procurato alla società entrate record per 11,46 milioni di dollari.

A seguito del rapporto sugli utili, l’amministratore delegato di Apple, Tim Cook e il direttore finanziario, Luca Maestri, hanno analizzato più nel dettaglio i risultati. Parte del merito per gli ottimi risultati è dovuto alla divisione Servizi, che rappresenta la più grande spinta per Apple, per via di Apple Music, iCloud e – si spera – il prossimo servizio Apple TV+.

La divisione, ricordiamo, include Servizi come iTunes, Mac App Store, App Store, AppleCare, Apple Pay e altri ancora. La sezione servizi rappresenta ad oggi un vero e proprio paracadute per Apple, grazie al quale la società continua ancora a presentare risultati finanziari sorprendenti, nonostante le vendite iPhone stagnanti.

Guardando al terzo trimestre fiscale del 2018, quando la divisione Servizi aveva incassato 10,17 miliardi di dollari, l’ultimo trimestre appena trascorso risulta essere migliorato, raggiungendo il massimo storico di 11,45 miliardi di dollari.

Andando ancor più nel dettaglio, a detta dei dirigenti Apple, sono stati Apple Music, AppleCare, e le pubblicità App Store a segnare nuovi record. Ed, infatti, se si guarda al numero degli abbonati paganti dei servizi Apple, la socie – come ricorda anche idownloadblog – sembra aver superato quota 420 milioni.