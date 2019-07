Lords Mobile non è più soltanto mobile: ora è disponibile anche su PC

Il celebre gioco strategico Lords Mobile non è più soltanto mobile: a tre anni dal lancio su iPhone, iPad e Android i giocatori possono infatti scaricarlo gratuitamente da Steam sui propri computer a partire da mercoledì 24 luglio.

Chiaramente chi ci gioca già da tempo su smartphone e tablet potrà utilizzare lo stesso account eseguendo l’accesso anche alla versione desktop e sfidare gli avversari di qualunque versione fruendo di una rapida sincronizzazione tra i dispositivi in modo tale da poter passare da uno all’altro mantenendo aggiornato il proprio profilo.

Nel tempo questo gioco, sviluppato da IGG, ha riscosso un notevole successo, tanto che nel momento in cui scriviamo conta una base di giocatori di circa 280 milioni di utenti provenienti da tutto il mondo. Il titolo attira le attenzioni del pubblico – che lo ha votato con una media di 4.4 punti su 5 calcolata su oltre quattro milioni e mezzo di recensioni su Google Play) per il suo efficiente mix di strategia in tempo reale con le funzioni di MMO, RPG e costruzione.

Giocando a Lords Mobile ci si immerge in un mondo epico e dominato dal caos, dove ogni sovrano lotta per la propria egemonia. Il titolo ha convinto anche i critici tanto che nel 2016 si aggiudicò il premio come “Miglior gioco competitivo” del Play Store e il titolo di “Android Excellence Game” l’anno successivo.

La versione disponibile su Steam è multipiattaforma e consente ai giocatori di affrontare avversari sia su computer (al momento solo con sistema operativo Windows) che su dispositivi mobile (iPhone, iPad, smartphone e tablet Android) da tutto il mondo. L’app per PC offre migliorie al motore grafico e mantiene tutte le numerose funzioni della versione mobile tra cui guerre su grande scala, scontri tra Eroi in stile RPG, creazione di equipaggiamenti, battaglie competitive contro mostri sparsi su una vasta mappa, una grande varietà di unità e la possibilità per i giocatori di creare e unirsi a clan per formare alleanze e conquistare la vittoria.