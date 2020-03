McAfee Antivirus, abbonamento annuale a 14,20 euro con licenza Windows 10 in regalo

BZFuture.com è un negozio online che vende accessori per gaming su computer ma anche, come accennato, chiavi software originali e licenze autorizzate.

Al momento è ancora attiva una promozione lanciata nelle scorse settimane che prevede il dimezzamento (-50%) dei prezzi di licenza di diversi software con l’inclusione gratuita di una licenza per Windows 10.

In pratica acquistando uno dei software in promozione a metà prezzo automaticamente si ottiene la licenza per Windows 10, il cui prezzo attualmente oscilla tra i 30 e i 40 euro.

Per esempio, sono sufficienti 14,20 euro per ottenere la licenza completa a Windows 10 e allo stesso tempo l’abbonamento annuale a McAfee Antivirus, un software molto utile per proteggere il computer senza produrre rallentamenti.

Questo antivirus è in grado di analizzare le minacce basate sul cloud ed evita gli attacchi prima che si verifichino attraverso avvisi chiari su siti Web, collegamenti e file pericolosi. Oltre a questo blocca la riproduzione automatica dei video sui siti Web e riduce al minimo l’utilizzo della larghezza di banda.

Se poi, nonostante tutto, il PC viene infettato da un virus, un esperto McAfee, previo consenso dell’utente, è in grado accedere al computer in remoto per rimuoverlo e se non ci riesce, l’azienda promette perfino un rimborso completo dell’abbonamento.

Come dicevamo con BZFuture è possibile acquistare l’abbonamento annuale all’antivirus McAfee al prezzo di 14,20 euro con licenza Windows gratuita oppure a 16,20 euro per ottenere addirittura due licenze Windows da utilizzare su due diversi computer.

In alternativa ci sono anche altri pacchetti che potete acquistare. Ad esempio: