Come vedere Disney+ su Mac, iPhone, iPad, TV e Android

Disney+ verrà lanciato in Italia il 24 marzo. E’ una piattaforma di streaming video, come Netflix e Apple TV+, e riunirà i brand Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e altro ancora all’interno di un’unica piattaforma. Ecco tutto quello che dovete sapere su Disney Plus, per arrivare preparati al lancio e risparmiare grazie all’offerta lancio che terminerà il prossimo 23 marzo: un anno del servizio a 59,99 euro, che equivale a meno di 5 euro al mese (si veda in fondo alla voce “prezzo”).

Come abbonarsi

La prima cosa da fare per abbonarsi a Disney+ è visitare il sito web ufficiale raggiungibile a questo indirizzo. Da qui, premendo sul banner blu “Pre-ordina ora” sarà possibile abbonarsi fino al 23 Marzo con uno sconto di 10 euro sulla tariffa annuale.

Come vedere Disney+

Trattandosi di un servizio di streaming video come Netflix, sono molteplici i modi per poter visionare un filmato. Non mancano l’app iOS, Apple TV, per dispositivi Android, e altre ancora. Ecco come vedere Disney Plus su:

iPhone, iPad, Apple TV

Anzitutto, sarà possibile accedere al servizio da iPhone, iPad e anche da Apple TV. Al momento l’applicazione è già disponibile in alcuni Stati, come i Paesi Bassi e gli USA, ma certamente sarà rilasciata anche su App Store italiano non appena il servizio sarà ufficialmente disponibile.

L’app Disney+ per iOS, iPadOS e tvOS si scarica direttamente da qui. (Il link al momento è solo valido negli USA).

Mac

Come accade con Netflix, al momento non sembra esserci un’app nativa per Mac. Dunque, per poter accedere al catalogo Disney Plus da desktop sarà sufficiente navigare tramite web browser su disneyplus.com.

Disney+ per Android

Come su iPhone, l’app per smartphone e tablet è disponibile anche per dispositivi Android. E’ sufficiente scaricarla direttamente dal Google Play Store a questo indirizzo.

Disney+ per Chromebook

Dopo le prime indiscrezioni e voci, Disney ha confermato che Disney+ supporterà i Chromebook. Come già detto, la piattaforma è visibile da Chrome, quindi sarà da qui che si potrà accedere al catalogo della piattaforma.

Disney Plus+ per Amazon Fire TV, e tablet Fire

Quasi all’ultimo secondo, Disney e Amazon hanno raggiunto un accordo per portare il servizio su Fire TV stick, Fire TV e tablet Fire.

L’applicazione Disney Plus per i dispositivi Amazon si scarioca direttamente dall’ìnterfaccia di Fire TV e tablet. Ricordiamo che che in questo momento sia Fire TV che Fire TV 4K sono in offerta.

Disney+ su Roku

L’app ci sarà anche sui dispositivi Roku. A questo indirizzo potete trovare il canale dedicato.

Disney+ per PlayStation 4

Sì, il servizio di Disney è disponibile anche su PlayStation 4. E’ possibile scaricare l’app Disney Plus direttamente dal PlayStation Store.

Disney+ per Xbox One

Ovviamente, Microsoft non poteva restare a guardare. Disney Plus è disponibile anche su Xbox One e può essere scaricata dal Microsoft Store. Meglio tardi che mai.

Disney+ su Smart TV Samsung, LG e Sony

Laa piattaforma sarà visibile anche sulle Smart TV Samsung, LG e Sony. In particolare, ecco i modelli di Smart TV compatibili con il servizio:

Smart TV Samsung con Tizen OS, dal 2016 in poi;

Smart TV LG con Web OS, dal 2016 in poi;

TV Sony Bravia, Sharp AQUOS e altri con Android TV a bordo;

Televisori compatibili con Airplay 2.

Disney+ su Chromecast

Non manca, infine il supporto a Chromecast: questo vuol dire poter trasmettere i contenuti da dispositivi mobili e Chrome direttamente su qualsiasi TV alla quale sia collegata una Chromecast.

Dispositivi e visioni multiple

Sarà possibile accedere al nuovo servizio con un massimo di 10 dispositivi diversi, e guardare in streaming 4 titoli diversi su 4 schermi differenti contemporaneamente. Grazie alla possibilità di impostare più profili (7 al massimo) ciascuno potrà vivere un’esperienza di visione personalizzata. Come su Netflix, infatti, ciascun profilo avrà consigli e homepage dedicate, che vengono modificate in base a quello che si è visto. Non manca neppure il profilo bambini, per i più piccoli di età inferiore a 6 anni: in questo caso il catalogo subirà delle variazione e limitazioni, per evitare che possa essere proposto qualche contenuto non adatto ad un bambino di quella età.

Naturalmente, l’intero catalogo sarà visibile senza alcuna interruzione pubblicitaria, e nessun costo aggiuntivo, potendo disdire il proprio abbonamento in qualsiasi momento, senza alcuna penale.

Tra le caratteristiche offerte, download illimitati, potendo così scaricare qualsiasi

serie o film in catalogo, per una visione in assenza di connessione a internet.

Produzioni originali ed esclusive

Oltre ad avere contenti condivisi con altre piattaforme, godrà al lancio di una vasta scelta di film e serie TV originali, dunque mai visti prima. Ecco quali:

The Mandalorian, il primo live action di Star Wars in prima visione assoluta;

High School Musical: The Musical: la serie, che riporta indietro alla vita dell’East-High;

Lilli e il vagabondo, una rivisitazione live action del classico film d’animazione del 1955;

Togo, l’avventura di un uomo e del suo cane da slitta, ambientata nell’inverno del 1925;

Il mondo secondo Jeff Goldblum, una docu-serie in cui Jeff analizza oggetti di uso quotidiano e cose che tutti amano.

Al di là di queste produzioni esclusive, il catalogo accoglierà film di successo, nuove serie, classici intramontabili, documentari da tutto il mondo e migliaia di episodi di Disney Channel. L’utente avrà così accesso alla libreria di storie Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e altro ancora, tutte in un unico posto.

In totale, il catalogo iniziale conta oltre 1000 film, serie, produzioni originali e altro ancora dai 5 mondi di Disney.

Prezzo Disney+

Anzitutto, se avete intenzione di abbonarvi al servizio, il consiglio è quello di farlo prima del 23 marzo. Fino ad allora, infatti, Disney propone un’offerta limitata, grazie al quale sarà possibile ottenere un anno del servizio a 59,99 euro, che equivale a meno di 5 euro al mese. Alla scadenza di tale offerta il costo regolare del servizio sarà di 6,99 euro al mese o, in alternativa, di 69,99 euro l’anno. Per aderire all’offerta limitata è sufficiente cliccare a questo indirizzo sul banner di pre ordine in blu.