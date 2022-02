McDonald’s pensa già alle ordinazioni nel metaverso

Continua la gara per accaparrarsi un pezzetto di metaverso da parte delle Big Tech ma non solo loro: all’inizio di questa settimana si è scoperto che McDonald’s ha depositato dieci nuove domande di brevetto, lasciando presagire l’apertura di un ristorante virtuale nel metaverso online.

Secondo i documenti condivisi da Gerben, avvocato del marchio, le applicazioni includono protezioni del marchio per “prodotti alimentari e bevande virtuali; file multimediali scaricabili contenenti opere d’arte, testo, file audio e video e token non fungibili”, nonché servizi di intrattenimento che includono “concerti virtuali e altri eventi virtuali”, oltre che tutela per un ristorante virtuale “con beni reali e virtuali” con consegna a domicilio per gli articoli della vita reale. Anche il marchio McCafe di McDonald’s è stato incluso nel brevetto.

In un tweet specifico Gerben ha spiegato che il metaverso McDonald’s consentirà agli utenti virtuali di entrare e piazzare un ordine senza “[mettere] giù il visore”. Gli hamburger virtuali saranno preparati da un McDonald’s reale, per poi essere consegnati a casa.

All’inizio di questo mese, Panera Bread ha anche depositato un marchio per i propri ristoranti nel metaverso, insieme a token non fungibili (NFT) che potrebbero essere utilizzati per acquistare cibo e bevande virtuali. Secondo Nation’s Restaurant News, Panera sta cercando anche di registrare il marchio “Paneraverse” per una sua presenza virtuale.

In ogni caso, non si tratta della prima avventura di McDonald’s nel metaverso. A gennaio, infatti, il marchio ha collaborato con lo stilista cinese-peruviano Humberto Leon per creare una mostra virtuale interattiva per celebrare il Capodanno lunare.

La McDonald’s Hall of Zodiacs è stata lanciata il 31 gennaio e la “mostra immersiva” sarà ancora disponibile fino a martedì 15 febbraio sulle piattaforme di realtà virtuale AltspaceVR e Spatial. La mostra include le interpretazioni di Leon dei 12 animali del ciclo lunare e gli utenti possono anche ottenere un oroscopo personalizzato per il 2022 in base al loro anno di nascita e al segno zodiacale.

La febbre del metaverso è iniziata con il cambio di nome di Facebook in Meta: per una riflessione sul termine metaverso rimandiamo a questo articolo di macitynet.