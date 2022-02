iPhone pieghevole, un concept mostra come potrebbe essere

Ci sono state diverse voci in passato che hanno suggerito la possibilità per Apple di lavorare su un iPhone pieghevole. Ad oggi non c’è ancora nulla di certo, né di ufficiale, e potrebbe passare un po’ di tempo prima che la multinazionale di Cupertino lanci un dispositivo del genere. Se volete avere un’idea di come potrebbe apparire, non vi resta che dare uno sguardo al concept di iPhone pieghevole nelle immagini e nel video che riportiamo in questo articolo.

Il video mostra un ipotetico iPhone pieghevole, che a dire il vero non sembra essere neppure tanto originale. E infatti, il filmato mostra un iPhone che riprenderebbe a piene mani da quello che oggi è Samsung Galaxy Z Flip 3. Lo smartphone immaginato prende il nome iPhone Air, propone l’idea di un iPhone con una cerniera al centro, che può essere ripiegato in linea verticale. Il concept di iPhone pieghevole, pubblicato da ADR Studio, include alcune modifiche al design complessivo, vale a dire telecamere a filo con la scocca, e notch frontale rimpicciolito, con due fori presenti al centro, simile a quanto Apple potrebbe fare con iPhone 14 Pro in arrivo a settembre. Tra le altre caratteristiche, immaginato anche il processore M1 al suo interno, mentre un piccolo logo Apple sparisce nella cerniera ad iPhone aperto.

Il retro del telefono invece di ospitare solo le fotocamere, avrebbe anche uno schermo integrato in cui può visualizzare alcune informazioni base, come la data e l’ora, oltre che le notifiche.

In realtà è un design piuttosto interessante e dopotutto non troppo impossibile da realizzare. Nel frattempo, i rapporti più recenti sul futuro iPhone pieghevole parlano di vari prototipi in fase di test, anche se le indiscrezioni riportano un certo scetticismo da parte dei dirigenti di Apple, che potrebbero decidere di attendere fino a quando la tecnologia non sia davvero pronta per l’avvento di un dispositivo pieghevole funzionale.

