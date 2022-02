Google ha creato una lampada smart che non si può comprare

Google non è estraneo al settore della casa intelligente, ed anzi sono davvero tanti i dispositivi che ha rilasciato in questo ambito, a iniziare dai suoi altoparlanti intelligenti, termostati, telecamere, e tanto altro ancora: ed allora, potrebbe non sorprendere il fatto che Google abbia anche realizzato una lampada smart chiamata “dLight”, mostrata in un tweet di Ben Gold che ha condiviso la foto del dispositivo. La stranezza, però, è un’altra: non la si può acquistare.

Se vi piace la lampada mostrata in foto, sappiate che non la potrete acquistare. Peccato, perché a guardarla sembra avere un design davvero unico. Si tratta di un dispositivo estremamente semplice e minimale nello stile, davvero moderno. È dotata di una testa che può essere orientata verso l’alto o verso il basso, e apparentemente è stata progettata in questo modo per fornire una migliore illuminazione anche per le videoconferenze.

Dato che molti dipendenti di Google hanno lavorato da casa durante la pandemia, e in molti continuano a farlo, questa lampada smart potrebbe essere servita proprio a questo scopo. Tra le altre indiscrezioni sulla lampada, viene riferito anche che presenti il logo dell’Assistente Google, quindi presumibilmente godrà di tale supporto.

Purtroppo, come già accennato, si tratta di una lampada che non è destinata ai consumatori finali, e che nessuno potrà acquistare. Chissà che con il tempo Google decida di commercializzare un accessorio simile, perché anche se di nicchia, il suo utilizzo farebbe la felicità di molti utenti che sono costretti a lavorare da casa. La speranza è che Google riconsideri l’idea di rendere questa periferica disponibile al grande pubblico.

