Facebook canbia nome e diventa ‘Meta’

Le voci circolavano da tempo e ora c’è la conferma: Il CEO di Facebook, Mark Zuckerberg, ha annunciato che l’azienda da lui diretta cambia nome e diventa “Meta“.

D’ora in poi – ha riferito il CEO nell’ambito della conferenza Facebook Connect – l’azienda si chiamerà Meta e Facebook sarà nome che identificherà il social media e rete sociale gestito da Meta.

Zuckerberg ha riferito che il brand Facebook è troppo limitante per rappresentare ciò che l’azienda intende fare in futuro. Il nuovo nome e brand rappresenterà le app dell’azienda e sarà il nome di nuove app e servizi dedicati alla Realtà Aumentata e alla Realtà Virtuale. Il nome, ha detto ancora Zuckerberg parlando dell’azienda, è destinato a riflettere “chi siamo e quello che speriamo di creare”

Sulla falsariga di Google, che nel 2016 ha riorganizzato le sue attività creando la capogruppo Alphabet, è stato scelto un nuovo nome per l’azienda madre sotto il cui ombrello comprenderà Facebook (il social network), Instagram, WhatsApp e Oculus. L’operazione consentirebbe – tra le altre cose – di presentare meglio la sua nuova idea: quella di un “metaverso”, un mondo parallelo con l’obiettivo di rendere più etereo il confine tra reale e virtuale.

Pochi giorni addietro Facebook ha annunciato q la creazione di 10.000 posti di lavoro in Europa nei prossimi cinque anni per costruire “nuova esperienze virtuali interconnesse utilizzando tecnologie come la realtà virtuale e la realtà aumentata”, un percorso che dovrebbe portare “a costruire la piattaforma informatica del futuro”, sviluppando per l’appunto un metaverso: “una nuova generazione di esperienze virtuali interconnesse che utilizzano tecnologie come la realtà virtuale e aumentata”, rafforzando la sensazione di “presenza virtuale”.