Meaco presenta ventilatori e deumidificatori a basso consumo a IFA 2022

Basso rumore e consumi energetici al minimo: sono le due principali caratteristiche dei nuovi deumidificatori della serie Arete One che Meaco, società con sede in Gran Bretagna, sta mostrando in questi giorni alla fiera IFA 2022 di Berlino.

Uno di questi è MeacoDry, un deumidificatore a compressione che è anche un purificatore d’aria, permettendo così di risparmiare sull’acquisto (e sull’ingombro) di due distinti apparecchi per eliminare l’umidità e purificare l’ambiente. Rispetto agli standard del settore – dicono – è due volte più silenzioso e monta un filtro HEPA H13 per sanificare l’aria.

Secondo la scheda tecnica fa risparmiare anche sulla bolletta: il modello da 20 litri ad esempio fa spendere oltre 150 euro l’anno in meno rispetto ad altri marchi (più di 700 se la si usa per cinque anni), dato questo che è stato estrapolato attraverso una ricerca condotta ad aprile, dopo l’aumento delle tariffe energetiche. I 150 euro annuali si basano sui consumi del suo concorrente con le prestazioni peggiori – spiegano – utilizzandolo 6 ore al giorno. Chris Michael, amministratore delegato Meaco dichiara all’inviato di macitynet:

E’ la prima volta che presentiamo la collezione Arete One sul mercato tedesco da quando è scoppiata la pandemia. Essendo una gamma di prodotti a basso consumo energetico e con doppio utilizzo, è progettata appositamente per ridurre l’impatto ambientale specie adesso, con l’aumento del costo della vita.

Della linea fanno parte anche ventilatori a piedistallo, da scrivania e portatili. Sono eleganti, economici e sono stati premiati per il basso livello di rumore: li trovate in queste immagini scattate allo Showstopper IFA 2022.

Come i deumidificatori della serie sono anche a basso consumo energetico.

L’azienda li propone come purificatori e deumidificatori per autunno e inverno, e come semplice strumento rinfrescante per primavera ed estate. La gamma Arete One si adatta a qualsiasi configurazione domestica e ciascun modello monta un semplice pannello di controllo e un serbatoio d’acqua facilmente svuotabile.

Si va dai modelli più piccoli da 10-12 litri, per case e appartamenti piccoli, che si possono montare anche a parete e con la possibilità di collegarli direttamente allo scarico del lavandino per lo svuotamento del serbatoio; ci sono poi i modelli da 20-25 litri con pompa di drenaggio opzionale capaci di dirigere l’acqua nello scarico di una vasca, un lavandino o un piatto doccia. Alcuni prodotti Meaco sono disponibili anche da questa pagina di Amazon.

