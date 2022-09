Lo smartphone che misura la pressione Huawei Watch D a IFA 2022

Annunciato il 2 Settembre e presente nel grande stand Huawei ad IFA lo smartwatch per la misurazione precisa della pressione sanguigna in tempo reale dal semplice nome WATCH D che coniuga il rilevamento dei dati biometrici ormai standard negli accessori da polso con le funzioni extra di un misuratore di pressione combinato con ECG per registrare il ritmo e l’attività elettrica del cuore.

HUAWEI WATCH D

E uno smart watch leggero, con un peso di soli 40,9 g. Oltre alle funzioni di monitoraggio della salute, il nuovo smartwatch offre anche diverse modalità di allenamento per chi non vuole abbandonare lo sport.

L’innovativa tecnologia (che ricorda invero quella già vista qualche anno fa su un prodotto Omron che però ha attualmente una scarsa disponibilità per tutte le misure) utilizza una mini-pompa (a questo è dovuto lo spessore rispetto agli altri modelli della casa) che gonfia elettricamente una camera d’aria in modo per fare pressione sulle arterie del polso e ottenere la risposta precisa della pressione sanguigna.

La camera d’aria è integrata con un lato del cinturino e Huawei avrà uno strumento semplificato per determinare la dimensione del polso e la lunghezza relativa della camera d’aria.

I misuratori di pressione, visto che forniscono una informazione preziosa sulla salute dell’utente devono essere certificati per la loro precisione e HUAWEI WATCH D è un dispositivo medico con certificazione sia per la pressione che la funzione ECG certificata a livello medico: supporta la registrazione dei dati relativi con conseguente generazione di grafici e report in grado di rilevare la fibrillazione atriale e il ritmo sinusale; inoltre, HUAWEI WATCH D ricorda all’utente di eseguire le misurazioni della frequenza cardiaca non appena viene rilevata un’anomalia segnalata da un avviso automatico.

Per tornare alla misurazione della pressione: è noto che come l’ipertensione sia la malattia cronica più diffusa al mondo, con miliardi di persone che necessitano di un attento monitoraggio della pressione arteriosa e di farmaci a lungo termine per tenere sotto controllo l’organismo. Spesso questi trattamenti farmacologici sono inefficaci poiché i pazienti non riescono ad essere regolari nella somministrazione dei farmaci e nella misurazione dei parametri. HUAWEI WATCH D consiste nell’aver superato questo ostacolo grazie ad una accurata misurazione dei parametri principali della pressione arteriosa e dell’attività cardiaca.

Abbiamo deciso di fare un passo in avanti nei confronti dei consumatori più attenti alla cura del benessere e della qualità della vita progettando uno smartwatch pensato esclusivamente come alleato della salute” ha dichiarato Pier Giorgio Furcas, Vice General Manager Huawei Italia. “Tra le molteplici funzionalità e app degli smartwatch degli ultimi anni, quelle di supporto al benessere psico-fisico sono sicuramente le più utilizzate. I nostri wearable monitorano da sempre gli indicatori dell’attività sportiva, il sonno o i livelli di stress ma HUAWEI Watch D rappresenta nel mercato l’innovazione da polso principalmente dedicato alla salute.

Per una precisa misurazione della pressione sanguigna attraverso uno smartwatch sono fondamentali una giusta regolazione del cinturino e una corretta posizione del polso. Grazie al sensore di pressione ad alta risoluzione, al circuito di regolazione del feedback della pressione e dell’immissione del flusso d’aria a bassa intensità di HUAWEI WATCH D, ilsistema di misurazione della pressione è in grado di mantenere un margine di errore entro ±3 mmHg, in grado così di fornire agli utenti dati chiari ed affidabili.

Prime impressioni

Abbiamo potuto provare HUAWEI WATCH D presso lo stand di Huawei a IFA 2022 con misurazioni dirette e di altri visitatori. E’ sicuramente importante un corretto posizionamento del polso che va portato come per tutti i rilevatori di pressione sanguigna all’altezza del cuore ed è importante che mentre il cinturino si gonfia il soggetto non si muova e pure non parli. Seguendo le indicazioni si avrà un risultato più preciso.

Nelle nostre prove il tempo di misurazione ci è sembrato maggiore di quello di un normale rivelatore (l’aria viene “pompata” più lentamente” e non c’è’ un segnale acustico che segnali la fine dell’evento ma su quest’ultimo aspetto è facile che l’azienda intervenga.

L’operazione è assolutamente non invasiva e il la camera d’aria aggiuntiva non riteniamo sia troppo invasiva o fastidiosa e pure esteticamente scompare nello spessore del cinturino assicurando allo stesso all’utente di avere uno strumento prezioso sempre con se.

Vi lasciamo alle foto scattate allo stand con la procedura portata a termine da un visitatore.

Vi rimandiamo ad una prova più estesa che speriamo di poter effettuare non appena la versione definitiva del dispositivo sarà disponibile.

Un assistente sanitario completo al polso

In sintesi: HUAWEI WATCH D supporta il monitoraggio della frequenza cardiaca (ECG), il monitoraggio scientifico del sonno, il monitoraggio SpO2 dell’ossigenazione del sangue in maniera costante per tutto il giorno, il rilevamento della temperatura cutanea, il monitoraggio dello stress, è dotato di oltre 70 modalità di allenamento. In combinazione con la modalità smart, garantisce una batteria di lunga durata fino a 7 giorni che ovviamente dipende anche dalla frequenza della misurazione della pressione.

Prezzo e disponibilità

HUAWEI Watch D sarà disponibile in Italia a partire da Ottobre 2022 al prezzo molto interessante di 399,90 euro. É probabile che nelle prossime settimane venga proposto con una offerta introduttiva che sarà pubblicizzata sul sito Huawei.