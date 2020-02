Mega batteria da 26.800 mAh con 2 USB-A e 1 USB-C a soli 41,24 euro

Cercate una batteria d’emergenza che abbia più energia e maggior resa tra tutte? Tenete in considerazione la RavPower PB058 che, per pochi giorni, grazie ad un codice sconto vi costa appena 41,24 euro spedizione compresa.

E’ probabilmente tra le batterie più potenti e capienti disponibili sul mercato. Non è di certo una batteria tascabile, visti i suoi 26.800 mAh, ma è pensata per chi resta fuori casa per più giorni, lontano da una presa elettrica ed ha bisogno di ricaricare più e più volte tutti i dispositivi mobili, smartphone e tablet compresi.

E’ molto potente: ha due porte USB-A tradizionali dotate di tecnologia iSmart per ricaricare fino a 2.4A per porta e una porta USB-C con Power Delivery e potenza di uscita pari a 30W per ricaricare perfino un MacBook.

Questa presa può essere usata anche come ingresso, per ripristinare completamente i 26.800 mAh in appena 4-5 ore anziché le 14 necessarie se si opta invece per la porta microUSB in dotazione.

La capacità, come accennato, è sufficiente per offrire più ricariche complete per i dispositivi. Nello specifico 7-8 volte per un iPhone di ultima generazione oppure fino a 2 per un iPad, senza chiaramente rinunciare alla sicurezza: la batteria è garantita infatti per più di 500 cicli di carica ed è dotata di tecnologie che proteggono la batteria e i dispositivi collegati da sovraccarico e cortocircuito.

Se siete interessati all’acquisto, al momento la powerbank RavPower PB058 è in vendita su Amazon al prezzo di 55 euro ma se inserite il codice ZQXDZUTL nel carrello prima dell’acquisto la pagate soltanto 41,24 euro spedizione inclusa. L’offerta scade alla mezzanotte di mercoledì 12 febbraio.