Un video di Apple “Behind the Mac” è dedicato al regista anime Makoto Shinkai

Continua la campagna “Behind The Mac” di Apple: Cupertino dedica uno spot al cinema d’animazione. E’ stato pubblicato, infatti, un nuovo video della serie “Behind The Mac” sul regista e animatore giapponese Makoto Shinkai. Il video, che è stato reso disponibile sul canale YouTube di Apple Japan lo scorso giovedì, è stato presentato in contemporanea con il video “Behind The Mac” che Apple ha dedicato alle donne.

Il video è una finestra aperta sulla vita dell’artista, autore di manga e animatore Makoto Shinkai. In particolare, Apple presenta la sua vita a Nagano e la continua sfida compiuta dell’artista per catturale l’aspetto di un luogo che cambia molto rapidamente nel tempo.

Ovviamente grande attenzione è rivolta all’esperienza di Makoto con il Mac, che è uno strumento fondamentale del suo lavoro.

Makoto, utilizzando il Mac per l’editing delle immagini e per l’elaborazione di file audio, crea uno storyboard animato per un suo video, che sarà poi successivamente trasformato in una produzione completa. Vengono anche presentate alcune immagini di repertorio di Makoto: per lui la scelta del Mac non è una scelta recente.

Attraverso il lavoro di un artista, Apple racconta la grande flessibilità del Mac, le potenzialità, le diverse possibilità di utilizzo del computer nella creazione di un prodotto culturale.

Makoto, noto per aver diretto il film anime acclamato dalla critica nel 2016 e intitolato “Your Name”, ha lavorato su progetti come “The Garden of Words”, “Someone’s Gaze”, “Children Who Chase Lost Voices”, “Weathering with you”.

