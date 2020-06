Mega M5, il monopattino elettrico con motore da 300 W in offerta a 353 euro

Non è più mistero che si va spediti verso una mobilità sempre più sostenibile, dove bici elettriche e monopattini faranno la parte da leone, tanto più che le città si attrezzano per rendere agevole il loro utilizzo.

In offerta lancio, oggi, Mega Motion, il monopattino che non le manda a dire, con un potente motore da 300 W, proposto in offerta a 353 euro, con spedizione dall’Europa, dunque veloci e senza rischio di dogana. Clicca qui per acquistare.

Con il suo potente motore, la velocità raggiunta dal monopattino è, a seconda delle modalità selezionate, pari a 15KM/H o 25KM/H. Lo scooter supporta un peso fino a 100 kg ed è perfetto anche per un pubblico più adulto, come vero e proprio mezzo di locomozione per raggiungere casa o l’ufficio, e in generale per i piccoli spostamenti.

Il monopattino in questione pone la sicurezza del guidatore in primo piano, con un impianto frenante di livello superiore, composto da un doppio metodo, che combina un freno magnetico sulla ruota anteriore e un freno fisico su quella posteriore. Sarà l’utente a decidere quale utilizzare a seconda della necessità. Inoltre, il monopattino mette a disposizione luci anteriori e posteriori, così da poter guidare in sicurezza anche in ambienti bui.

Punto di forza dello scooter Mega M5 è senza dubbio il controllo da app e lo schermo LCD su cui si possono trovare tutte le informazioni più importanti sul viaggio, come distanze percorse, velocità e altro ancora, tutte personalizzabili tramite smartphone.

Anche il design rientra tra i punti di forza di questo monopattino, che grazie alle misure compatte, consente anche di essere ripiegato in poche mosse, per essere trasportato ovunque.

Disponibile in nero o bianco, riepiloghiamo di seguito le specifiche più importanti:

Velocità : 15 km / h; 25KM / H

: 15 km / h; 25KM / H Batteria : 36V, 7.5aH

: 36V, 7.5aH Autonomia fino a 25 km

fino a 25 km Carico massimo : 100 kg

: 100 kg Altezza : 120-200cm

: 120-200cm Luce : proiettore, fanale posteriore

: proiettore, fanale posteriore Pendenza consentita (dipende dal peso): 15 gradi

(dipende dal peso): 15 gradi Potenza nominale motore : 300W

: 300W Tempo di ricarica : 4h

: 4h Impermeabile : IPX4

: IPX4 Dislivello : 15 gradi

: 15 gradi Dimensioni ruota: pneumatico antiscivolo posteriore da 8,5 pollici

ruota: pneumatico antiscivolo posteriore da 8,5 pollici Peso prodotto : 15 kg

: 15 kg Altezza prodotto: 118 cm

Solitamente ha un costo di 543 euro, ma al momento si acquista in offerta lancio a 353,22 euro. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.