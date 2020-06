EufyCam 2 e 2C sono ora compatibili con HomeKit Secure Video

A differenza del supporto a IFTTT, promesso da tempo e al momento non disponibile per la piattaforma EufySecurity, Anker ha mantenuto da tempo la promessa di portare il supporto a HomeKit di Apple, ma fino ad oggi non si era visto, purtroppo, il supporto a HomeKit Secure Video. Finalmente, in queste ore il noto marchio di accessori annuncia il rilascio della funzionalità, che consentirà alle camere EufyCam 2 e 2C di essere compatibili con la piattaforma video sicura di Apple, per quanto concerne le telecamere di sicurezza domestica.

Il kit EufyCam 2C di Anker è uno degli ultimi arrivati ​​sul palco della sicurezza smart compatibile con HomeKit. L’aggiornamento è disponibile per i possessori di EufyCam 2C e rende compatibili EufyCam 2 ed EufyCam 2C a HomeKit Secure Video di Apple. La piattaforma, Apple, ricordiamo, consente alle telecamere di registrare automaticamente clip su iCloud con crittografia sicura end-to-end.

Con il supporto per HomeKit già rilasciato nei mesi scorsi, EufyCam 2 consentiva di trasmettere in streaming video live nell’app Home su un iPhone o iPad, completo del supporto a Siri. Quando le telecamere rilevano il movimento, inviano automaticamente una notifica push a un dispositivo iOS, con gli utenti che saranno in grado di visualizzare immediatamente i video in diretta dalla schermata di blocco. Adesso, però, il set di camere sarà compatibile con la piattaforma Video Secure, che renderà ancor più sicuri i video registrati dalla telecamera, mantenendoli lontani da eventuali malintenzionati.

Con HomeKit Secure Video, gli utenti possono visualizzare, condividere e archiviare registrazioni video da eufyCam 2 e 2C utilizzando iCloud, configurando Apple TV, HomePod o iPad come hub di casa. Questo consentirà di registrare una cronologia di 10 giorni, archiviando i video in modo sicuro su iCloud, con le informazioni che vengono crittografate end-to-end e completamente private per l’utente.

Inoltre, gli utenti di eufyCam 2 / 2C con un piano di archiviazione iCloud da 200 GB potranno scegliere di archiviare attività da una eufyCam in iCloud, mentre quelli con un piano di archiviazione da 2 TB potranno archiviare filmati fino a 5 eufyCam senza costi aggiuntivi. L’attività video registrata non conta per il limite di archiviazione iCloud.

Su Macitynet abbiamo recensito eufyCam Security, rimanendo positivamente sorpresi. Peccato solo per il mancato rispetto della promessa di supporto alla piattaforma IFTTT. Su Amazon il bundle con due telecamere e hub costa 399 euro, mentre una singola camera, da aggiungere al sistema, costa 199 euro.