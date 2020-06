Signal per iPhone permette di trasferire i dati a un altro dispositivo

Il team Signal è piuttosto operativo in questi giorni, e dopo aver aggiunto il supporto per sfocare il viso, o parti di un video, adesso consente agli utenti iPhone di trasferire, in modo sicuro, i dati a un altro dispositivo, dunque da un iPhone a un altro. Il servizio di messaggistica crittografata ha lanciato un nuovo strumento in grado di trasferire in modo sicuro le informazioni da un dispositivo all’altro, nel caso l’utente abbia deciso di aggiornare o cambiare il dispositivo.

Tutto ciò di cui l’utente avrà bisogno per il trasferimento sono i due dispositivi iOS, il vecchio e il nuovo. Sfortunatamente, ciò significa che l’utente non sarà in grado di recuperare i dati da un dispositivo non funzionante. Per avviare il processo, infatti, si dovrà installare Signal sul nuovo dispositivo, verificare il proprio numero di telefono e toccare il prompt che richiede se si desidera trasferire il proprio account e la cronologia dei messaggi. Verrà quindi visualizzato un prompt di migrazione sul vecchio dispositivo, che l’utente dovrà confermare. Successivamente, si dovrà utilizzare il vecchio dispositivo per scansionare il codice QR che appare su quello nuovo.

Gli utenti Android hanno da tempo accesso a uno strumento in grado di migrare i dati da un dispositivo a un altro, ma la versione di Signal per iPhone probabilmente ha richiesto più tempo per essere implementata, e ciò perché sicuramente “richiedeva un approccio diverso”. Signal afferma che la procedura è stata progettata per essere sicura, crittografata end-to-end e avviene tramite una connessione locale simile ad AirDrop. Inoltre, il codice QR non contiene alcun tipo di informazione, quindi nel caso in cui un amico curioso decida di scansionarlo, trasferirà i propri dati sul telefono.