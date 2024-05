Melinda Gates si è dimessa dalla Fondazione Bill & Melinda Gates

Melinda French Gates, imprenditrice ed ex moglie di Bill Gates, si è dimessa dalla Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), annuncio che arriva tre anni dopo la sua separazione dal co-fondatore di Microsoft.

Con le dimissioni di Melinda Gates, che è anche co-presidente della fondazione, l’organizzazione cambierà nome in Gates Foundation, e Bill Gates sarà l’unico presidente.

NBC News fa notare che in una dichiarazione postata sul suo account Instagram, Melinda French Gates ha spiegato che, nell’ambito dell’accordo per il ritiro dall’incarico nella fondazione, manterrà 12,5 miliardi di dollari che ha intenzione di investire a supporto di donne e famiglie. “Non è una decisione che ho preso alla leggera”, scrive Melinda French Gates. “Sono immensamente orgogliosa della fondazione che Bill e io abbiamo creato insieme, e dello straordinario lavoro che svolge nell’affrontare disuguaglianze in tutto il mondo”.

In una dichiarazione separata, Bill Gates scrive: “Mi spiace vedere Melinda lasciare, ma sono sicuro che il suo futuro percorso filantropico avrà un impatto notevole”.

Con sede a Seattle, Washington, la fondazione è stata lanciata nel 2000 ed è considerata tra le più grandi fondazioni private del mondo, detenendo $ 77,6 miliardi di attività. Gli obiettivi primari della fondazione sono, a livello globale, migliorare l’assistenza sanitaria e ridurre la povertà estrema e, negli Stati Uniti, espandere le opportunità educative e l’accesso alle tecnologie dell’informazione. La Fondazione Bill & Melinda Gates è uno dei maggiori contribuenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e ha svolto un ruolo importante nel contesto degli sforzi per affrontare la pandemia di Covid.

“Dopo diversi anni difficili notando una inversione nei diritti delle donne nel mondo e negli Stati Uniti, vuole passare a un nuova fase di vita per concentrarsi specificatamente nel modificare questa traiettoria”, riferisce il CEO Mark Suzman. “Voglio assicurare milioni di persone che fanno affidamento al nostro lavoro, e migliaia di partner con i quali lavoriamo, che possono continuare a fare affidamento sulla fondazione. La fondazione è forte come non mai”, ha riferito ancora Suzman. E ancora. “Tutti noi desideriamo augurare il meglio a Melinda per la sua nuova fase di vita”.