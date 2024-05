Anthropic Claude su iPhone e iPad l’AI che sfida ChatGPT

Mentre Apple si è resa conto un po’ in ritardo che Siri è diventata obsoleta e in attesa delle funzioni AI previste alla WWDC 2024 di giugno, le app e i modelli AI terze parti possono tornare utili agli utenti della Mela desiderosi di sperimentare con l’intelligenza artificiale: Anthropic, ad esempio, ha annunciato la disponibilità in Europa del suo chatbot Claude come sito web e applicazione per iOS, sia per iPhone che per iPad, basato sui modelli linguistici AI Claude 3.

Si tratta di modelli simili al ben noto ChatGPT di OpenAI. Prima del lancio dell’app, ricordiamo, Claude era disponibile solo tramite sito web, un’API e altre app che integravano Claude sempre tramite API. Adesso, invece, la disponibilità dell’app sia in USA che in Europa espanderà certamente l’impiego di questo chatbot.

Come l’app ChatGPT, questa nuova app mobile di Claude funge da gateway per le interazioni con il chatbot e consente anche di caricare foto per ricevere analisi. Anche se al momento è disponibile solo su dispositivi Apple, secondo quanto dichiarato da Anthropic arriverà presto anche su Android.

Chi può usare l’app iOS

L’app è liberamente disponibile per tutti gli utenti di Claude, compresi coloro che utilizzano la versione gratuita, oltre agli abbonati che pagano il canone di 20 dollari al mese per Claude Pro e i membri del nuovo piano Claude Team. Da ricordare che la cronologia delle conversazioni viene salvata e condivisa tra la versione web di Claude e la versione dell’app mobile, una sorta di utilizzo cross platform, sempre dopo aver effettuato l’accesso.

A proposito del piano Team, novità della piattaforma, offre supporto per i gruppi di almeno cinque persone e ha un prezzo di 30 dollari al mese a posto. Questo piano consente più query di chat e limiti di velocità più elevati, oltre all’accesso a tutti e tre i modelli di Claude.

Ancora, il piano Team prevede una finestra più ampia con 200 mila token per l’elaborazione di documenti lunghi o il mantenimento di conversazioni dettagliate. Include anche strumenti di amministrazione di gruppo e gestione della fatturazione. Peraltro, gli utenti possono passare facilmente tra i versi piani disponibili, quindi switchare tra Pro e Team a seconda delle necessità.

L’app Claude di Anthropic per iPhone e iPad si scarica gratis da questa pagina di App Store.

