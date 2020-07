Il word processor Mellel 5 per Mac ora supporta l’esportazione in formato ePUB e DOCX

Mellel è uno storico word processor per Mac (la prima versione risale al 2002), un software che si è evoluto costantemente nel corso del tempo e che vanta una sua fetta di appassionati utilizzatori ed è pure disponibile per iPad

Gli sviluppatori hanno rilasciato la versione 5 di Mellel e tra le novità di questa release il supporto per l’esportazione nei formati ePUB e DOCX (quest’ultimo quello usato per default dalle versioni più recenti di Microsoft Word).

Il formato ePub è lo standard di fatto per la pubblicazione di libri digitali (eBook) ed è divenuto uno dei formati più noti nel mondo dell’editoria digitale. Mellel offre il supporto a funzionalità specifiche del formato ePUB, permettendo di controllare vari aspetti, inclusi la copertina, il “table of contents” (TOC, o indice) e i metadati.

Rispetto ad altre applicazioni, Mellel si differenzia per la semplicità dell’interfaccia d’uso con poche icone (tabulatori, allineamento testo, tabelle e poco altro), come gradisce chi non vuole interfacce pacchiane e in fondo a destra la funzione “schermo intero”, per lavorare il full-screen senza essere disturbato da nessun elemento visivo durante la fase di scrittura. Chi scrive per professione apprezzerà la possibilità di ottenere bibliografie creando un database delle citazioni o digitando manualmente le citazioni. Dopo aver aggiunto le fonti, è possibile generare automaticamente l’elenco delle opere citate o una bibliografia in base alle informazioni sulle fonti stesse.

Ogni volta che si crea una nuova fonte, le informazioni vengono salvate ed è possibile utilizzare la funzione “sincronizza database” per trovare e riutilizzare qualsiasi fonte creata, anche quelle che si trovano in altri documenti. È anche possibile creare automaticamente un sommario, applicando gli stili titolo automatici agli elementi che si desidera includere. Mellel supporta vari Thesaurus, incluso il dizionario di serie con macOS e altri commerciali. È possibile attivare lo strumento di controllo ortografico durante la digitazione e aggiungere al dizionario termini personalizzati, termini tecnici o acronimi.

Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare una versione dimostrativa utilizzabile in modo completo per 30 giorni. È possibile acquistare Mellel 5 sul Mac App Store (€ 53,99 ) o direttamente dal sito dello sviluppatore ( € 45,15 ) con due anni di aggiornamenti gratuiti. Chi ha acquistato Mellel prima di giugno 2018, può aggiornare con lo sconto: 26,70 €.

La versione per iPad richiede iOS 9. o versioni successive, “pesa” 13,6MB ed è in vendita a 21,99 euro sull’App Store. Qui è stata aggiunta la sola compatibilità con DOCX e non quella per EPub.