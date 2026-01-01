Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Internet » Il cellulare è l’oggetto più dimenticato nei taxi nel 2025
Internet

Il cellulare è l’oggetto più dimenticato nei taxi nel 2025

Di Mauro Notarianni
Il cellulare è l'oggetto più dimenticato nei taxi nel 2025 - macitynet.it

Freenow by Lyft ha presentato i risultati di Lost & Found, analisi annuale che fotografa le abitudini dei passeggeri, rivelando quali sono gli oggetti più spesso dimenticati a bordo dei taxi in Italia nel corso degli ultimi 12 mesi.

A livello europeo, l’Italia si posiziona al 5° posto per numero di oggetti smarriti, con 1.040 segnalazioni – preceduta da Grecia, Spagna, Germania e Irlanda – un dato che riflette il ritmo degli spostamenti urbani e la crescente frenesia della vita quotidiana, tra lavoro e spostamenti personali.

Al primo posto, tra gli oggetti che gli italiani dimenticano maggiormente, lo smartphone rappresenta da solo oltre il 20% degli oggetti dimenticati: l’oggetto più centrale nella vita contemporanea è anche quello che più frequentemente viene lasciato sul sedile posteriore. Seguono poi oggetti che accompagnano quotidianamente la mobilità. Le borse rappresentano oltre l’11% delle segnalazioni, mentre occhiali da sole e documenti incidono rispettivamente per circa l’8% e il 6,5%, non lontano da cuffie e portafogli. Più marginali, ma non irrilevanti, le dimenticanze di occhiali da vista e cappelli, mentre le chiavi, come categoria, si posizionano al 10° posto.

Accanto agli oggetti di uso quotidiano, non mancano segnalazioni che trasformano il dato in racconto. Tra le dimenticanze più curiose figurano un ventilatore elettrico nero, un frullatore e persino un pezzo di mobile fai-da-te: tracce inattese di vite in movimento che superano il semplice tragitto urbano.

Il cellulare è l'oggetto più dimenticato nei taxi nel 2025 - macitynet.it
Immagine di Freenow by Lyft

“Per agevolare il recupero degli oggetti smarriti, Freenow consente ai passeggeri di contattare direttamente il tassista tramite l’app fino a 7 giorni dopo il viaggio. La comunicazione avviene in totale sicurezza, grazie a una linea protetta con numero criptato e non visibile” spiega Paolo Ceccarelli, Country Lead di Freenow Italia.

Grazie alla cronologia delle corse disponibile nell’app, inoltre, gli utenti possono segnalare rapidamente la corsa durante la quale hanno dimenticato un oggetto e avviare la richiesta di recupero in pochi semplici passaggi. A supporto dei passeggeri, l’app Freenow mette anche a disposizione una notifica push (attivabile dall’utente) che ricorda di verificare di aver preso con sé tutti gli effetti personali al termine di ogni corsa, riducendo il rischio di dimenticanze, soprattutto nei periodi più frenetici dell’anno.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

I consigli di macitynet per gli acquisti di Fine Anno

Acquisti di fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a fine anno vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

Apple

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Apple Watch e Smartwatch

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
WhatsApp rivoluziona il tuo smartphone: ecco come usare più account contemporaneamente

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2026 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.