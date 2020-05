Meross MSS310, la presa Smart efficace ed economica supporta Amazon Alexa e Assistente Google

Trascorrere tanto tempo in casa, come dimostra il recente isolamento forzato dal coronavirus, porta all’aumento dei consumi elettrici: è fisiologico, c’è poco da fare. Oggi, però, la tecnologia ci permette di monitorarli in tempo reale, gestirli in modo intelligente ed evitare le classiche sorprese in bolletta usando ad esempio le prese Smart, una categoria di dispositivi presente da anni sul mercato e alla quale si va ad aggiungere il nuovo kit di Meross.

Ci riferiamo in particolar modo a quello composto da due prese Schuko etichettate come MSS310: nonostante siano disponibili anche singolarmente, il kit da due dispositivi è un buon modo per cominciare a realizzare un ecosistema di prese Smart da estendere successivamente a tutta la casa. Sono dotate di un pulsante con LED luminoso che ne identifica lo stato acceso/spento, ma dentro sono piccoli concentrati di tecnologia: ad esse si possono collegare dispositivi come lampade, elettrodomestici e accessori, che immediatamente diventano “intelligenti” perché la presa stessa è dotata di connettività Wi-Fi e viene controllata da un’app.

Con lo smartphone di fatto è possibile accendere e spegnere i dispositivi collegati e monitorare in tempo reale i loro consumi, così da tenerli sempre sotto controllo e, nel caso, agire manualmente sulle impostazioni dell’elettrodomestico per ridurli fino al livello desiderato. Inoltre, queste prese forniscono l’analisi dello storico dei consumi, così da verificare all’istante se stiamo usando l’elettrodomestico in modo intelligente o meno.

Tra le funzionalità più interessanti, le nuove prese di Meross permettono anche di impostare routine di accensione e spegnimento sulla base di precise regole definite dall’utente, nonché la loro gestione da remoto, cosa utile per esempio per spegnere un certo dispositivo quando si è lontani da casa, magari in vacanza.

Il kit di due prese Schuko MSS310 di Meross, compatibile con gli ecosistemi SmartThings, con le routine IFTTT e i comandi vocali di Amazon Alexa e Assistente Google, è distribuito in Italia da Hinnovation by Nital ed è in vendita anche su Amazon come singola presa a 13,99 euro, in coppia a 26,99 euro e in kit da quattro prese a 46,89 euro.