Il motore grafico Unreal Engine 5 per iPhone, iPad e Mac porterà una qualità da cinema

Unreal Engine 5, nuova versione del “motore grafico” cross-platform alla base di numerosi giochi di successo, arriverà su Mac e iOS, promettendo un numero maggiore di dettagli e un design migliore.

Tra le tecnologie alla base del nuovo motore, c’è “Nanite“, funzionalità che consente di sfruttare materiale sorgente “di qualità cinematografica” senza limiti nel numero dei poligoni utilizzabili, poligoni composti ognuno da milioni di triangoli, con texture che supportano la risoluzione 8K, grazie al virtual texturing. In altre parole, spiega Appleinsider, sarà possibile effettuare il rendering di materiale foto-realistico come rocce ed edifici senza nessun limite in termini di dettagli.

Epic, la società che sviluppa il motore grafico, spiega che le questo oggetti e texture ad alta risoluzione permetteranno di creare mondi di giochi che sembreranno più vivi, consentendo ai giocatori “di immergersi in esperienze cinematografiche che possono controllare”.

La seconda tecnologia è denominata “Lumen” e fa riferimento ad un nuovo un sistema di illuminazione globale che permette di gestire in tempo reale la luce e la rifrazione. e fonti di luce possono essere gestite liberamente, con riflessioni e rifrazioni dinamica, utili anche nel gameplay.

Per sfruttare appieno Unreal Engine 5 gli sviluppatori dovranno dotarsi di hardware per il gaming di alto livello come ad esempio la nuova generazione di console, PS5 e Xbox Series X. Computer e altri dispositivi non sono tagliati fuori e il nuovo motore potrà essere sfruttato anche da macOS, iOS e Android. Non sarà ovviamente possibile ottenere tutti gli effetti che si possono ottenere con hardware di altissimo livello ma dispositivi come iPhone e iPad dovrebbero essere in grado di sfruttare molte delle tecnologie previste nel nuovo motore grafico.

Nel comunicato stampa di Epic Games si fa riferimento al 2021 per l’arrivo di una preview e a fine 2021 per la release definitiva. Gli sviluppatori che usano ora la licenza di Unreal Engine potranno sfruttare il nuovo motore non appena disponibile giacché quest’ultimo è retro-compatibile con le versioni precedenti.