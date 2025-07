Meta compra PlayAI per clonare la voce e creare avatar AI

Oltre ad assumere i migliori talenti nel campo dell’Intelligenza Artificiale soffiandoli ai concorrenti (Apple inclusa) a suon di contratti multi milionari, l’espansione di Meta nel settore non conosce sosta e prosegue con l’acquisizione di PlayAI, come segnala da Bloomberg.

La società è celebre per la sua tecnologia basata su AI in grado di clonare qualsiasi voce umana a partire da piccoli campioni, così come di creare nuove voci umane generate da AI. Grazie agli algoritmi di apprendimento automatico PlayAI è in grado di creare voci AI assolutamente realistiche, ma la società propone da tempo un altro servizio che fa gola a Meta: la creazione di avatar gestiti da AI specializzato su team sportivi e atleti.

Già solamente con la clonazione e generazione vocale di PlayAI basata su AI per Meta si aprono scenari molto interessanti. Infatti il colosso dei social può impiegare questa tecnologia per personalizzare gli assistenti AI vocali, ma anche per leggere con la voce dell’utente i post pubblicati su Facebook, o meglio ancora i messaggi su Instagram e WhatsApp.

L’assistente Meta AI personalizzato per ciascun utente potrebbe rispondere a messaggi e segnalare lo status con la voce clonata. Senza contare che le tecnologie vocali AI sono sempre più importanti e utili nei dispositivi indossabili, come gli occhiali smart previsti in crescita, o più semplicemente per migliorare l’accessibilità dei dispositivi tradizionali.

Ma Meta può anche sfruttare appieno le tecnologie PlayAI per i suoi avatar digitali. Potrebbe farlo semplicemente continuando a proporre su scala molto più ampia la creazione di avatar gestiti da AI per sportivi, star e celebrità dei social. In futuro la possibilità di creare avatar AI potrebbe essere ampliata ulteriormente per essere proposta a pagamento o persino gratis agli utenti, a seconda dei piani del colosso. Le possibilità sono numerose e consistenti.

La notizia dell’acquisizione di PlayAI da parte di Meta è segnalata da Bloomberg, ma il colosso di Zuckerberg non ha comunicato entità e importi dell’operazione. In ogni caso la corsa AI non può e non deve aspettare: i dipendenti di PlayAI saranno integrati nell’organico di Meta già a partire da questa settimana. Sembra non dovremo attendere molto per vedere all’opera i risultati di questa acquisizione.

Tutti gli articoli dedicati all’Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.