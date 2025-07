Sconto al minimo per il robot da cucina Ninjia, solo 92 euro

Su Amazon trovate in offerta il Ninja Robot da cucina da 850 W, pensato per chi cerca un supporto versatile in cucina, capace di tritare, affettare, impastare e frullare in modo rapido e intuitivo. Il costo è di 92,13€, in calo rispetto ai 129,99€.

Design compatto e tecnologia Auto-iQ

Il Ninja Robot da cucina integra una base da 850 W e una ciotola da 2,1 litri, con dimensioni complessive di 40,5 x 18 x 24 cm. Grazie alla tecnologia Auto-iQ, è possibile selezionare uno dei quattro programmi automatici – Chop, Puree, Slice e Mix – che combinano impulsi, pause e miscelazione per ottenere risultati precisi senza sforzo.

È presente anche una gestione manuale tramite tre velocità (bassa, media, alta), utile per personalizzare la preparazione di ogni ingrediente.

Lame intercambiabili e materiali resistenti

Dotato di lame intercambiabili in acciaio inox per tritare e impastare, oltre a un disco per affettare e grattugiare, il robot è progettato per lavorare su una vasta gamma di ingredienti: da verdure crude e carne fino a impasti e frutta morbida.

Le lame mantengono la loro efficacia anche dopo numerosi utilizzi, mentre la struttura stabile garantisce un uso sicuro. La spina è di tipo europeo e il coperchio con imbuto facilita l’inserimento degli alimenti durante la lavorazione.ù

Funzionalità pratiche e facile manutenzione

Pensato per un uso quotidiano, il robot consente di preparare pasti completi, dolci o impasti in tempi ridotti. Gli accessori in dotazione coprono tutte le fasi di preparazione e sono lavabili in lavastoviglie, rendendo la pulizia semplice e rapida. Il peso di 3,47 kg ne facilita lo spostamento senza compromettere la stabilità durante l’uso.

Il manuale con ricette incluse aiuta a sfruttare al meglio tutte le funzioni.

Il Ninja Robot da cucina è attualmente in vendita a 92,13€, invece del prezzo di listino di 129,99€. È il prezzo più basso

