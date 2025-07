Meta e Zuckerberg non badano a spese per assumere esperti AI

Un dirigente di alto livello di Apple responsabile dei modelli di intelligenza artificiale AI ha lasciato l’azienda di Cupertino per lavorare con Meta: questo è forse il caso più clamoroso, ma è solo l’ultimo di un lungo elenco di super esperti AI che Meta e Zuckerberg sono riusciti a soffiare a tutti i i concorrenti più illustri: non solo Cupertino ma anche da OpenAI, Google, Antthropic e altri ancora.

Lo ha riferito nei giorni scorsi Bloomberg spiegando che Ruoming Pang, ingegnere emerito e responsabile del team Foundation Models di Apple AFM, sta per lasciare l’azienda. Pang, arrivato in Apple da Alphabet (Google) nel 2021 è solo l’ultimo di grandi nomi assunti da Meta per lavorare con il “superintelligence group” che si occupa di AI.

Per convincere Pang a passare a Meta, quest’ultima ha offerto un contratto dal valore di oltre 200 dmilioni di dollari l’anno. In Apple, Pang era responsabile di un team di circa 100 dipendenti che si occupava di LLM (large language model);modelli sviluppati dal team di Pang sono stati sfruttati per funzionalità di Apple Intelligence che consentono, ad esempio, di riassumere le mail, gestire le notifiche prioritarie e delle Genmoji.

A quanto pare Meta ha offerto a Pang un sostanzioso stipendio base, gratifiche e un pacchetto azionario che costituisce la maggior parte del compenso; il pagamento è vincolato a future prestazioni e al lavoro continuativo nel corso degli anni.

Mark Zuckerberg, CEO di Meta, è a quanto pare in “modalità campagna assunzioni” pronto a offrire di tutto per avere i principali leader del settore in azienda. Tra quelli che hanno accettato ci sono anche Alexandr Wang il fondatore di Scale (ex coinquilino di Sam Altman) e altri importanti ricercatori di aziende leader nel settore dell’intelligenza artificiale (come OpenAI e Google) ai quali sono stati offerto pacchetti retributivi da sette a nove cifre, secondo le fonti.

Il nuovo laboratorio di Meta dedicato all’AI fa parte di una più ampia riorganizzazione delle attività dell’azienda nel campo dell’intelligenza artificiale, consapevole che rimanere in gara è fondamenta e di ciò che questa tecnologia può rappresentare in futuro.

Altri nomi importanti assunti da Meta sono Yuanzhi Li, ex ricercatore di OpenAI e Anton Bakhtin, ricercatore che ha lavorato per Claude e Anthropic PBC. Lo scorso mese sono stati assunti quattro altri ricercatori arrivati da OpenAI.

Zuckerberg ha creato il primo laboratorio AI dell’azienda nel 2013, dopo aver perso contro Google nel tentativo di acquisire quella che era allora una startup fondamentale, DeepMind. Le attività di Meta sono supervisionate da Yann LeCun, scienziato AI che è anche professore alla New York University e pioniere delle reti neurali, la tecnologia alla base di ChatGPT e sistemi simili.

