Meta e Facebook hanno un problema con la poligamia

Saltuariamente alcune minoranze riescono ad alzare la voce per far valere i propri diritti e soprattutto per non essere discriminate, anche se a volte il politically correct imperante trova soluzioni che sconfinano tra il ridicolo e l’assurdo: rischia di rientrare in questo campo in continua espansione la recente richiesta di cambiare le possibilità di scelta per lo stato Situazione sentimentale di Facebook, rivolta a Meta da parte di una organizzazione che sostiene le relazioni e lo stile di vita di non monogamia etica o, come alcuni la indicano, poliamore, variazioni moderne e aggiornate della poligamia.

L’associazione si chiama Organization for Polyamory and Ethical Non-monogamy, più brevemente siglata Open: la lettera indirizzata a Meta rileva che il campo Situazione sentimentale del profilo personale dell’utente di fatto esclude tutte quelle persone che praticano la non monogamia etica e, più in generale, la poligamia.

Ricordiamo che con non monogamia etica si intendono le relazioni responsabili e consensuali con più partner, in cui tutti comunicano e non mantengono segrete le altre relazioni, rispettando eventuali accordi presi, mentre nella poligamia tradizionale il consenso non è necessario.

Non solo: il gruppo richiede anche che Meta renda possibile per gli utenti che praticano la poligamia taggare tutti i loro partner sentimentali su Facebook, come segnala New York Times. «Nel migliore dei casi, questa restrizione perpetua la cancellazione e l’emarginazione delle relazioni non monogame; nel peggiore dei casi, danneggia gli utenti non monogami perpetuando gli stigmi sociali sulla validità e l’autenticità delle loro relazioni» dichiara Open nella lettera.

Meta – Facebook sembra stia prendendo seriamente la richiesta, se non altro ha già risposto evidenziando che lo Stato sentimentale del profilo utente di Facebook permette da anni di segnalare una relazione aperta con una o più persone. Negli Stati Uniti è in crescita il numero delle persone che si dichiarano coinvolte in relazioni non monogame: secondo i dati dichiarati da Open il 4-5% degli statunitensi pratica la non monogamia etica.

Nelle scorse ore Meta ha presentato il negozio Avatar Store per capi di abbigliamento firmati e accessori di lusso in versione digitale per il metaverso.