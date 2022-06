Il Portafoglio con taschino AirTag è sempre reperibile

Se pensate di acquistare un AirTag o lo avete già comprato con l’intenzione di utilizzarlo per mettere al sicuro il portafoglio, sappiate che su Amazon ne trovate in vendita uno dotato di un taschino a misura del tracker di Apple.

Che AirTag faccia il suo dovere lo dimostrano i vari articoli di cronaca che vengono pubblicati periodicamente in giro per il mondo, in cui si narrano le storie a lieto fine di camion e auto rubati e poi ritrovati. Le dimensioni compatte lo rendono particolarmente utile per essere infilato all’interno di taschini oppure nascosto sotto sedili e altri piccoli scompartimenti con un solo obiettivo: tracciare costantemente la posizione dell’oggetto che gli è stato affidato.

Che siano preziosi come fotocamere, biciclette, moto, borse e zaini poco importa: AirTag riesce a portare a termine il compito anche quando si tratta di tracciare oggetti in movimento, come ad esempio quando lo si aggancia al collare di un cane, oppure illegalmente quando viene usato per pedinare la gente. C’è chi ha trovato il modo di metterlo nel telecomando della Apple TV con una custodia in modo da poterlo ritrovare anche quando si perde nei meandri del divano, e con il portafoglio di cui vi parliamo oggi questo sistema viene spostato in uno degli oggetti di uso comune e quotidiano che ha l’abitudine di essere dimenticato o rubato e perciò spesso perso.

E’ prodotto da Wechoide e misura 11 x 7,7 centimetri: c’è lo spazio per 6 carte come bancomat, carte di credito, patenti, carte di identità e via dicendo, e uno dei taschini può essere usato anche per riporre qualche banconota ripiegata. E’ realizzato in pelle combinata con fibra poliestere, rame e nichel e presenta un modulo anti-NFC in modo da proteggere le carte che usano questa tecnologia da eventuali intercettazioni esterne.

Come dicevamo ha un’apposito taschino per accogliere AirTag, in modo da poter combinare le tecnologie di tracciamento di Apple con l’archiviazione di carte, documenti e banconote. Chi desidera comprare questo particolare portafoglio lo trova su Amazon a 13,99 euro.

