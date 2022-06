Xiaomi Book S 12,4” è il primo due in uno del marchio

A fianco del nuovo monopattino Mi Scooter 4 Pro e di Smart Band 7, Xiaomi ha lanciato in Italia anche il suo notebook per la produttività: si chiama Xiaomi Book S 12,4 pollici, ed è il primo computer portatile due in uno dell’azienda.

Book S, come già anticipato è il primo convertibile di Xiaomi, progettato per migliorare il lavoro in mobilità. Arriverà presto sul mercato italiano, e tra le sue caratteristiche, presenterà un versatile touchscreen da 12,4 pollici per gestire più operazioni sullo schermo e garantire una maggiore produttività.

Lo schermo offrirà una luminosità massima di 500 nit e avrà tecnologia LCD, con risoluzione di 2.560 x 1.600 pixel. Il display, peraltro sarà caratterizzato da una gamma colori sRGB al 100%, che rende le immagini vivide e piene di dettagli. Al suo interno il prodotto beneficerà della CPU Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2, e non rinuncerà ad altre caratteristiche come la presenza di doppi microfoni, doppi altoparlanti da 2W, fotocamera posteriore da 13MP e frontale da 5MP.

Il portatile sarà basato sul sistema operativo Windows 11, così da poter offrire un’esperienza completa per la produttività. Naturalmente, trattandosi di un prodotto Xiaomi, sarà caratterizzato da un design elegante e compatto. Inoltre, strizzando l’occhio ai concorrenti più noti, Xiaomi Book S sarà compatibile anche con Xiaomi Smart Pen e Xiaomi Keyboard, per poter ottenere il massimo della produttività.

Xiaomi Book S 12,4, disponibilità e prezzi

Xiaomi Book S 12,4” sarà disponibile dal 30 giugno anche su Amazon al prezzo di 699,99 €. Separatamente sarà possibile acquistare anche la Keyboard al prezzo di 149,99 €, la Cover al prezzo di 29,99 € e la Smart Pen a 99,99 €. Per le prime 48 ore sul sito mi.com Xiaomi Book S 12,4″ sarà acquistabile a 699,99 € con Keyboard e caricatore Xiaomi 65W GaN Charger (Type-A + Type-C) inclusi nel prezzo.