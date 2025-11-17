Meta Quest 3S costa meno di sempre prima del Black Friday

Pur non vantando le specifiche tecniche e gli schermi in alassina risoluzione dei modelli più avanzati e costosi, Meta Quest 3S è un visore di Realtà Virtuale che offre un ottimo rapporto tra prestazioni, funzioni erogate e prezzo: ora grazie agli sconti di Meta già attivi prima ancora dell’inizio del Black Friday, è possibile acquistarlo a partire da 279 euro, in sconto del 15% rispetto al prezzo di listino di 329,99€, con un risparmio di 50€.

Oltre a un esteso parco di giochi e contenuti disponibili in Realtà Virtuale per immergersi completamente, Meta Quest 3S permette di guardare film e video su un gigante schermo virtuale personale, anche in Realtà Aumentata. Si tratta di un pacchetto completo che include, oltre al visore nella versione da 128 GB e due controller Touch Plus, anche in gioco Cardboard Hero di Gorilla Tag.

Sto caricando altre schede...

In alternativa, sempre allo stesso prezzo scontato di 279 euro è disponibile anche il bundle con il visore e tre mesi gratis di Meta Horizon+.

Sto caricando altre schede...

In sconto anche il bundle con Meta Quest 3S da 128 GB, Cardboard Hero e Cinturino Elite, un sostegno che riduce la pressione sul viso e migliora l’indossabilità del visore: invece del prezzo di listino di 409,98 euro, grazie allo sconto del 16% si compra da questa pagina di Amazon a 342,98 euro con un risparmio di 67€.

Sto caricando altre schede...

Sono disponibili altri sconti anche per Meta Quest 3S nelle versioni con più memoria. Il modello da 256GB con incluso un periodo di prova gratuita di tre mesi di Meta Horizon+ invece del prezzo di listino di 439,99€ si compra da questa pagina di Amazon a 369€, uno sconto pari al 16% e un risparmio di 70 euro.

Sto caricando altre schede...

Meta propone in sconto altri bundle che includono il visore e un controller Xbox bianco o nero con accesso Game Pass per i videogiochi in streaming: il negozio di Meta è disponibile da questa pagina di Amazon.