Cuffie e auricolari Beats tutti al minimo storico, è il giorno per comprare

Amazon ha acceso in anticipo il clima da Black Friday con una serie di sconti molto più aggressivi del solito dedicati al catalogo Beats. La maggior parte delle cuffie, degli auricolari e persino lo speaker portatile del marchio controllato da Apple scendeno ai minimi storici assoluti, creando un’occasione rara per chi vuole rinnovare il proprio setup audio senza aspettare novembre.

Dalle true wireless ultracompatte ai modelli per lo sport, passando per le on-ear più popolari: è uno dei momenti migliori dell’anno per puntare su un prodotto Beats.

Beats Solo Buds a 46,99€

Le Beats Solo Buds sono le true wireless più compatte mai lanciate dal marchio, pensate per chi vuole massima portabilità e un utilizzo semplice. Il suono mantiene una buona energia, l’autonomia arriva fino a 18 ore totali anche senza custodia con batteria integrata, e il pairing è immediato sia con telefoni iOS che Android. Presenti microfoni beamforming per chiamate più chiare e supporto all’audio personalizzato.

Powerbeats Pro 2 a 208,99€

sono i primi auricolari Apple ad avere avuto il sensore cardio. Sono pensati per chi mette al centro allenamento e movimento. Gli archetti riprogettati offrono una tenuta molto stabile anche durante corsa, palestra e sport ad alta intensità, mentre la struttura è studiata per resistere a sudore e urti. Come spieghiamo nella nostra recensione, Beats ha lavorato per ottenere un suono più bilanciato, con un migliore controllo sulle frequenze e una resa più uniforme a vari volumi.

Beats Solo 4 a 113€

Le Beats Solo 4 rappresentano la nuova generazione delle celebri on-ear del marchio, ripensate per offrire una migliore combinazione di comodità, resa sonora e durata. Il design resta fedele alla linea storica, ma la struttura è stata alleggerita fino a 217 grammi, rendendole più confortevoli anche dopo molte ore di utilizzo. All’interno trovano posto i nuovi trasduttori da 40 mm personalizzati, progettati per garantire una risposta più precisa e un ascolto più piacevole. È presente anche il supporto all’audio spaziale con tracciamento della testa, una funzione che arricchisce la percezione del suono. . L’autonomia è uno dei punti forti: in modalità wireless possono arrivare a 50 ore di riproduzione. Si portano a casa per 113€, il loro minimo storico.

Beats Studio Pro a 189,99 euro

Le Beats Studio Pro sono cuffie over-ear pensate per un pubblico che vuole potenza, versatilità e compatibilità su iOS e Android. Propongono una combinazione di funzioni avanzate come la cancellazione attiva del rumore (ANC), la modalità Trasparenza e l’audio spaziale personalizzato con tracciamento della testa. Per quanto riguarda l’autonomia, raggiungono fino a 40 ore di ascolto con ANC disattivata e circa 24 ore con ANC attiva, mentre la ricarica rapida permette fino a 4 ore di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica. Sono una proposta interessante per chi cerca delle cuffie over-ear con caratteristiche da fascia alta e compatibilità multipiattaforma. A 189 euro sono anche queste al minimo storico.

Beats Studio Buds+ a 95€

I Beats Studio Buds+ migliorano il progetto precedente con una cancellazione del rumore più efficace e una modalità Trasparenza più naturale. Il profilo sonoro è curato, con una resa più dettagliata e bassi ben controllati. Supportano il Bluetooth multipoint e l’autonomia complessiva arriva a circa 36 ore grazie alla custodia.

Beats Pill 2024 a 95€

La nuova cassa Beats Pill 2024 rappresenta un aggiornamento dello speaker portatile storico del marchio con una struttura IP67, ottima per esterni, un volume più convincente e fino a 24 ore di autonomia. Può abbinarsi a due dispositivi contemporaneamente, si ricarica tramite USB-C e può offrire energia al telefono grazie alla funzione powerbank.

Beats Flex a 43,00€

I Beats Flex rappresentano l’opzione wireless più economica della gamma. Leggeri, facili da usare e dotati di cavo magnetico per mantenerli sempre in ordine, offrono una qualità audio sorprendente per il loro prezzo. Il chip Apple W1 assicura connessione stabile e l’autonomia raggiunge circa 12 ore.

La promozione

Le offerte resteranno valide per pochi giorni salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili nei magazzini.

Qui di seguito l’elenco dei migliori sconti attualmente in corso su Amazon:

Beats Studio Pro

Beats Powerbeats Pro 2

Beats Solo 4

Beats Pill

Beats Solo Buds

Beats Studio Buds+

Beats Flex wireless

Beats Studio Buds

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).