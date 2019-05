La metropolitana di New York ora si paga con Apple Pay

Se avete intenzione di partire per New York questa estate sappiate che potrete pagare l’ingresso alle linee 4, 5, 6 della metropolitana con Apple Pay, in modo simile a quanto accade già a Milano.

Il pagamento smart con Apple Pay sarà attivo già dal prossimo venerdì, 31 maggio, e naturalmente supporterà sia iPhone, che Apple Watch. I chioschi sono effettivamente attivi, attualmente, ma il loro utilizzo richiede un aggiornamento software, iOS 12.3 e watchOS 5.2.1. Una volta installato, dovrebbe funzionare su iPhone 6s e SE o dispositivi successivi, oltre che su Apple Watch Serie 1, 2 e 3, utilizzando la tecnologia NFC.

Il sistema funzionerà proprio come ci si aspetterebbe, e come avviene già da tempo a Milano. Si dovrà avere una carta abilitata ad Apple Pay, avere seguito le procedure di registrazione e il gioco è fatto. Una volta arrivati ai tornelli potrete avvicinare il telefono al lettore e questo vi darà accesso. All’uscita dovrete fare la stessa cosa. Il telefono dovrà essere ovviamente lo stesso usato per entrare.

Naturalmente, si tratta ancora di un periodo di prova, motivo per il quale il sistema sarà limitato alla linea 4, 5, 6 tra Grand Central-42 Street a Manhattan e Atlantic Ave-Barclays Center a Brooklyn, per un totale di 16 stazioni, oltre agli autobus in servizio a Staten Island. In ogni caso si tratta delle stazioni 4, 5, 6, che sono certamente le più trafficate.

E’ interessante notare che il sistema è attualmente limitata alle corse singole e non sarà possibile acquistare invece abbonamenti settimanali o mensili. Altre opzioni tariffarie sono in arrivo entro la fine del 2020, momento in cui il MTA pensa di aver supportato tutte le linee di metropolitana e autobus.