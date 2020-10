Prime Day: soundbar Bose Solo 5 a 138,99 euro, minimo storico

Per il Prime Day ecco l’offerta per il cinema a casa: Bose Solo 5 che vi costa solo 138,99 euro.

Bose Solo 5 consiste in un solo elemento, la soundbar stessa, che si colloca direttamente sotto la TV per «rendere l’audio più chiaro – spiega Bose – dai dialoghi agli effetti sonori. Inoltre, la modalità dialogo permette di sentire chiaramente ogni parola». Ovviamente potenzia anche i bassi, offrendo nel contempo un suono più ampio e coinvolgente. È completamente priva di configurazione: tutto quello che si deve fare è collegare il sistema Bose Solo 5 alla TV con un cavo audio, che può essere ottico, coassiale o analogico e la soundbar riconoscerà il tipo di cavo utilizzato. Grazie al telecomando si possono controllare la maggior parte delle sorgenti video collegate alla TV e il Bluetooth integrato rende possibile ascoltare in wireless anche la musica preferita da tutti i dispositivi compatibili.

Questa soundbar in commercio costa intorno ai 250 euro. Amazon la vende intorno ai 220 euro scontata. Per Black Friday scese a 149,90 euro. Ora lo sconto è addirittura superiore la comproate (scorte permettendo) fino a domani sera a 138,99 euro.