Solo 60 euro per avere CarPlay e Android Auto wireless con CarlinKit

Sebbene molte auto ad oggi in commercio non consentano di fruire di Android Auto e CarPlay in modalità wireless, c’è un sistema comodo ed assolutamente economico per riuscire nell’impresa, senza dover cambiare sistema di infotaintment in auto. Grazie a CarlinKit potete trasformare l’intero sistema in wireless, senza modifiche al veicolo o ai dispositivi mobili. Il tutto pagandolo solo 60 euro a questo indirizzo grazie al coupon che vi mostriamo in calce.

L’offerta, peraltro, è attiva sulla versione aggiornata del box, ossia la 4.0, che migliora in tutto e per tutto la precedente 3.0, grazie ai nuovi chip integrati, che rendono l’intero sistema ancor più rapido e stabile nella connessione.

Come già anticipato, Carlinkit è, sostanzialmente, un piccolo box da collegare tramite cavo alla presa della macchina. L’iPhone, o lo smartphone Android, invece, potrà essere collegato in wireless a questo box, che per magia trasmetterà l’interfaccia CarPlay sul display dell’auto, senza che l’iPhone debba essere fisicamente collegato alla presa USB dell’auto.

Ovviamente, affinché il sistema funzioni è necessario che la macchina e il display supportino già CarPlay. Tutto quello che fa Carlinkit è rendere possibile la visione di CarPlay sul display dell’auto senza necessità di collegamento cablato. L’unico cablaggio necessario è quello tra Carlinkit e USB dell’auto, così da lasciare completamente svincolato l’iPhone.

Questo nuovo adattatore wireless CarlinKit 4.0 funziona con tutti gli iPhone con iOS 10 o superiore installato a bordo. Per quanto concerne Android, quelli Samsung e Google possono vere anche Android 9 o 10, mentre tutti gli altri dovranno avere a bordo almeno Android 12.

Quello che dovrete fare, dunque, è installare il box e semplicemente accomodarvi in auto con il vostro smartphone in tasca. Dopo qualche secondo vedrete apparire sullo schermo dell’auto l’interfaccia di Android Auto o CarPlay, a seconda dello smartphone utilizzato.

Carlinkit dispone di WiFi e Bluetooth, si connette all’iPhone tramite Bluetooth e invia le credenziali WiFi al telefono, quindi si disconnette dalla rete Bluetooth. Funziona esclusivamente su WiFi da quel momento in poi. Si tratta di una soluzione plug-and-play, dunque molto facile da installare.

Solitamente Carlinkit ha un costo di oltre 170 euro, ma al momento lo si può acquistare a 60 euro direttamente a questo indirizzo utilizzando il coupon BD60.