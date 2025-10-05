METZ 32MQF7000Z, TV QLED da 32″ a 134,99 euro

Da luglio 2025 il marchio tedesco METZ propone in Italia il televisore QLED 2K modello 32MQF7000Z. Questo modello vanta qualità QLED proposta a un prezzo accessibile nella fascia 2K.

Cuore del MQF7000Z è un pannello QLED di nuova generazione – un’innovazione raramente presente nella categoria dei TV 2K. A differenza dei modelli 2K tradizionali che si affidano a tecnologie di visualizzazione convenzionali, MQF7000Z integra la tecnologia Quantum Dot che promette “gamma cromatica più ampia, una nitidezza superiore e colori vividi e realistici”.

Secondo il produttore il pannello è in grado di mantenere performance cromatiche brillanti fino a 10 anni: “anche dopo la visione di mille film, i colori restano intensi come il primo giorno”. Il pannello QLED è privo di metalli pesanti nocivi, e rappresenta anche una scelta più ecologica e atossica per le abitazioni moderne.

HDR10 e funzioni contro affaticamento vista

Compatibile con HDR10, MQF7000Z vanta “contrasto ricco” e “luminosità superiore”. Funzionalità pensate per la tutela della vista, come Low Blue Light e Flicker Free, riducono l’affaticamento oculare, e una visione più confortevole anche prolungata. L’audio Dolby, potenziato dalla tecnologia Wonder Audio, promette “un’esperienza sonora immersiva e avvolgente”.

Basato sulla piattaforma Google TV, la TV offre accesso a oltre 11.000 app, più di 700.000 contenuti e compatibilità con oltre 1 miliardo di dispositivi IoT. L’interfaccia è intuitiva, personalizzabile e reattiva. Grazie all’integrazione dell’Assistente Google, è possibile cercare contenuti, regolare le impostazioni e interagire con il TV in modo semplice e completamente hands-free.

La connettività Wi-Fi dual band garantisce streaming fluido e senza interruzioni, mentre il design elegante e minimalista si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico.

Nel momento in cui scriviamo la TV da 32″ MQF7000Z è offerta su Amazon a 134,99 euro.

