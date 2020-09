Microsoft aveva creato un tema “Aqua” per Windows XP

Ai tempi dello sviluppo di Windows XP, Microsoft aveva creato un tema per questo sistema operativo con il quale era possibile cambiare l’interfaccia rendendola simile a quella di Mac OS X (ufficialmente disponibile dal 24 marzo 2001).

A riferirlo è The Verge spiegando che il tema emerge dall’analisi dal codice sorgente di una versione preliminare di Windows XP finito nelle ultime ore sul web.

I temi di Windows XP permettevano di cambiare lo stile di visualizzazione cambiando sfondi, icone, suoni, caratteri di sistema e altri elementi estetici. Il tema “Candy” (caramella) ricorda fin troppo Aqua, l’interfaccia utente “caramellosa” delle prime versioni di Mac OS X.

Steve Jobs, parlando all’epoca delle scelte di design per il nuovo sistema operativo, aveva fatto una battuta, dicendo che le icone erano state pensate perché l’utente vedendole avesse “voglia di leccarle” per via del loro aspetto lucido che le facevano sembrare caramelle.

Il tema che copiava l’interfaccia di Apple non è completo ma l’aspetto dei pulsanti e delle barre di scorrimento è assolutamente inconfondibile. Il tema in questione, come accennato, era un lavoro in corso e, a quanto pare di capire, era riservato per scopi di prova a un gruppo ristretto di beta tester.

Allo stesso periodo risalgono i famosi striscioni mostrati da Apple all’annuale conferenza degli sviluppatori sui quali era riportato: “Redmond, avvia le fotocopiatrici”, poco prima del lancio il lancio della nota campagna pubblicitaria “Get a Mac” focalizzata sui difetti del sistema rivale.